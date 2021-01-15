Госдеп напомнил компаниям о санкциях за участие в «Северном потоке-2»

Государственный департамент США подтвердил, что сообщил компаниям, участвующим в строительстве газопровода «Северный поток-2», о риске попасть под американские санкции. Об этом заявил ТАСС представитель Госдепа.

«Мы можем подтвердить, что Госдепартамент обратился к компаниям, чтобы сообщить о <...> риске санкций за продолжение связей с проектом «Северный поток-2», — указал он.

Ранее об этом сообщали источники Reuters в американском внешнеполитическом ведомстве. С их слов, США разослали предупреждения европейским компаниям, занятым в строительстве. «Мы пытаемся предупредить компании о риске и поторопить их выйти [из проекта], пока не стало слишком поздно», — пояснил один из собеседников агентства.

Согласно источникам Reuters, Госдеп планирует опубликовать 14 или 15 января список всех компаний, участвующих в проекте. Среди них страховщики «Северного потока-2», сертификаторы оборудования и структуры, которые непосредственно занимаются строительством.