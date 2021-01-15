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Политика ,  
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Госдеп напомнил компаниям о санкциях за участие в «Северном потоке-2»

Государственный департамент США подтвердил, что сообщил компаниям, участвующим в строительстве газопровода «Северный поток-2», о риске попасть под американские санкции. Об этом заявил ТАСС представитель Госдепа.

«Мы можем подтвердить, что Госдепартамент обратился к компаниям, чтобы сообщить о <...> риске санкций за продолжение связей с проектом «Северный поток-2», — указал он.

Ранее об этом сообщали источники Reuters в американском внешнеполитическом ведомстве. С их слов, США разослали предупреждения европейским компаниям, занятым в строительстве. «Мы пытаемся предупредить компании о риске и поторопить их выйти [из проекта], пока не стало слишком поздно», — пояснил один из собеседников агентства.

Согласно источникам Reuters, Госдеп планирует опубликовать 14 или 15 января список всех компаний, участвующих в проекте. Среди них страховщики «Северного потока-2», сертификаторы оборудования и структуры, которые непосредственно занимаются строительством.

СМИ сообщили о сомнениях США в шансах запустить «Северный поток-2»
Политика
Фото:Stefan Sauer / DPA / ТАСС

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря должны были проложить две нитки газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая. По ним топливо будет поставляться в Германию через морские территории России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании.

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Вашингтон называет газопровод угрозой энергетической безопасности Европы. Российские и европейские власти со своей стороны заявляли, что США не одобряют проект, потому что хотят навязать Евросоюзу свой более дорогой сжиженный газ.

Строительство газопровода должно было закончиться к концу 2019 года. Однако планам помешали санкции США. В начале декабря прошлого года американский Конгресс одобрил новые ограничения против проекта, которые вошли в проект оборонного бюджета США на 2021 год.

Сейчас трубопровод достроен более чем на 90%. Осталось завершить работы на двух участках — в исключительных экономических зонах Германии и Дании.

США Северный поток-2 санкции Госдеп
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