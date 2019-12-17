Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Федеральная налоговая служба получила информацию о счетах, трастах и незадекларированных доходах россиян в более чем 70 юрисдикциях, включая популярные офшоры

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве. Сравнение этих данных с декларациями поможет выявить налоговые нарушения.

В ответ ФНС направила информацию о счетах и активах иностранцев в России налоговым органам 58 стран. «Обмен информацией состоялся со всеми странами, с кем был запланирован», — отметили в ФНС.

Россия присоединилась к автообмену с сентября 2018 года. По данным Организации экономического сотрудничества (ОЭСР), в 2018 году Россия направила данные за отчетный период 2017 года в 50 юрисдикций, а в 2019 году за 2018-й — в 58 (ОЭСР не раскрыла, из скольких юрисдикций Россия получила соответствующую информацию).

ФНС выступает за отмену валютного контроля со странами, которые сообщают финансовую информацию России.

На сегодняшний день в списке стран — участников обмена с Россией 88 юрисдикций (76 государств и 12 территорий). В их числе популярные офшоры и низконалоговые юрисдикции — Кипр, Люксембург, британские Виргинские острова, Маврикий, Сейшелы и т.д. В перечень предлагается включить Израиль и Панаму, а также исключить из него Великобританию, остров Мэн, острова Гернси и Джерси.