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Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах
Федеральная налоговая служба получила информацию о счетах, трастах и незадекларированных доходах россиян в более чем 70 юрисдикциях, включая популярные офшоры
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве. Сравнение этих данных с декларациями поможет выявить налоговые нарушения.

В ответ ФНС направила информацию о счетах и активах иностранцев в России налоговым органам 58 стран. «Обмен информацией состоялся со всеми странами, с кем был запланирован», — отметили в ФНС.

Россия присоединилась к автообмену с сентября 2018 года. По данным Организации экономического сотрудничества (ОЭСР), в 2018 году Россия направила данные за отчетный период 2017 года в 50 юрисдикций, а в 2019 году за 2018-й — в 58 (ОЭСР не раскрыла, из скольких юрисдикций Россия получила соответствующую информацию).

ФНС выступает за отмену валютного контроля со странами, которые сообщают финансовую информацию России.

На сегодняшний день в списке стран — участников обмена с Россией 88 юрисдикций (76 государств и 12 территорий). В их числе популярные офшоры и низконалоговые юрисдикции — Кипр, Люксембург, британские Виргинские острова, Маврикий, Сейшелы и т.д. В перечень предлагается включить Израиль и Панаму, а также исключить из него Великобританию, остров Мэн, острова Гернси и Джерси.

Великобритания без объяснения причин отказалась от обмена с Россией в 2019 году, но продолжает сообщать информацию по запросам и об операциях транснациональных компаний. Швейцария откладывала начало автообмена с Россией до осени 2019 года из-за риска утечки.

Международный обмен финансовой информацией — часть глобального плана борьбы с размыванием налоговой базы и выводом прибыли (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS). Он призван стимулировать бизнес, декларировать иностранные активы и выполнять требования деофшоризационного законодательства.

Автообмен по единому стандарту CRS (Common Reporting Standard) считается наиболее перспективным. Налоговые органы разных стран передают друг другу сведения об иностранцах с активами от $1 млн и компаниях со счетами от $250 тыс. Кроме имени и номера счета в отчетах раскрываются баланс, информация о движении средств за год, инвестиционные доходы, прибыль от продажи акций, проценты по вкладам, облигациям и т.д. ФНС рассчитывает выявить 10–15% нарушений, пояснил РБК Дмитрий Вольвач, потому что ФНС «и так знает о налогоплательщиках очень много».

С 2020 года запланирован обмен финансовой информацией межу странами СНГ.

Автор: Ольга Агеева
Теги: налоги, уход от налогов, обмен финансовой информацией, офшоры
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