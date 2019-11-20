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Налоговики СНГ обменяются данными о доходах и имуществе бизнеса и граждан
Страны СНГ впервые обменяются налоговой информацией в автоматическом режиме в 2020 году. Это важно для российских граждан, у которых есть активы в других странах СНГ
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Налоговые органы стран Содружества независимых государств договорились о начале автоматического обмена информацией о доходах и имуществе компаний и граждан. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на заседании координационного совета руководителей налоговых служб государств СНГ, передал корреспондент РБК.

Россия уже участвует в глобальном автоматическом обмене налоговой информацией с 88 юрисдикциями — это 76 стран и 12 территорий. Однако из восьми других стран СНГ пока к автообмену подключился только Азербайджан.

Для автообмена внутри СНГ налоговые органы стран-участниц утвердили форматы протоколов. Отчеты будут включать сведения о доходах компаний и граждан, полученных в другом государстве, а также их транспортных средствах и недвижимости за рубежом, уточнили в Федеральной налоговой службе. «С Азербайджаном будем обмениваться данными на латинице, все остальные страны приняли русский язык за основу», — рассказал глава ФНС Михаил Мишустин.

Протокол об обмене информацией в СНГ уже утвердили Казахстан и Киргизия, в России процедура должна завершиться до конца года. Для обработки данных еще предстоит создать программное обеспечение. Тестовый обмен намечен на август 2020 года, а на постоянной основе он будет производиться с 2021 года.

Существует три основных способа сотрудничества налоговых органов разных стран в борьбе с уходом от налогов и отмыванием средств:

  • обмен налоговой информацией по запросу — EOIR (Exchange of Information on Request);
  • обмен данными об операциях транснациональных компаний — CbC (Сountry-by-Country reporting);
  • автоматический обмен по единому стандарту — CRS (Common Reporting Standard).

Это часть глобального плана борьбы с размыванием налоговой базы и выводом прибыли (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS).

Автообмен налоговой информацией внутри содружества стоит учитывать гражданам, которые задекларировали налоговое резидентство в другой стране СНГ, но фактически проживают в России, пояснил РБК директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ Александр Токарев. Это важная новость и для тех, кто не раскрыл налоговым органам сведения о своих активах в странах СНГ.

Сейчас сложно оценить перспективы такого обмена: пока не до конца понятны даже результаты первого автообмена в рамках ОЭСР, отмечает Токарев. «Это большой массив данных, который налоговые органы не всегда могут оперативно проанализировать», — указал он. Во всяком случае сейчас не известны прецеденты доначислений в результате автообмена налогов и штрафов бизнесменам, не задекларировавшим прибыль, полученную от иностранных компаний.

Автор: Ольга Агеева
Теги: Налоги, уход от налогов, СНГ, обмен
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