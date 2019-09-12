ФНС заявила об ослаблении валютного контроля за счетами в 92 странах

ФНС заявила об ослаблении валютного контроля за счетами в 92 странах

Льготы по операциям физлиц с зарубежными счетами будут распространяться на максимальное число стран — участников автообмена налоговой информацией, сообщила ФНС

Дмитрий Вольвач (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Отмена с 2020 года ограничений для физлиц по операциям с зарубежными счетами должна распространиться на финансовые институты 92 стран. Об этом сообщил начальник управления международного сотрудничества и валютного контроля Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Вольвач на Московском финансовом форуме, передал корреспондент РБК.

«Мы имеем в виду максимально широкое распространение льгот на страны, которые участвуют в автоматическом обмене финансовой информацией», — отметил Вольвач.

В этом году Россия должна обменяться данными с 92 странами. «Ограничения по операциям со счетами в финансовых институтах этих стран должны быть сняты», — сообщил Вольвач.

Принципиальное изменение правил использования зарубежных счетов стало первой мерой по либерализации валютного контроля — самой долгожданной для физлиц. Согласно принятым 2 августа поправкам, с 1 января 2020 года будут отменены все ограничения на зачисление средств от нерезидентов на зарубежные счета, но при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества (ОЭСР) и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая участвует в автообмене. Также будет снято требование о предоставлении отчетов о таких счетах, если сумма операций по счету или остаток средств за отчетный год не превысит эквивалент 600 тыс. руб.

«Под участниками ФАТФ мы понимаем не только членов (36), но и ассоциированное членство — 190 стран», — пояснил Вольвач.