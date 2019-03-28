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Экономика ,  
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ФНС подтвердила отсутствие автообмена финансовой информацией с Британией
Великобритания действительно решила не обмениваться с Россией налоговой информацией в автоматическом режиме по крайней мере в 2019 году. Обмен финансовой информацией по запросам продолжается, сообщили РБК в ФНС
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Россия и Великобритания продолжают обмениваться финансовой информацией, но только по запросам, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Автоматический же обмен финансовой информацией между Великобританией и Россией с 2019 отчетного года действительно прекращен.

«Появившиеся в СМИ сообщения о том, что Великобритания якобы [совсем] не будет сообщать ФНС информацию о зарубежных финансовых счетах российских налоговых резидентов в банках Соединенного Королевства, не соответствуют действительности», — подчеркивается в сообщении ФНС. «Между ФНС России и HMRC (налоговая и таможенная служба Великобритании. — РБК) налажен качественный обмен налоговой информацией по запросам, а также автоматический обмен межстрановыми отчетами (CbC-reporting) в соответствии с многосторонней конвенцией административной помощи в налоговых делах», — уточнили в пресс-службе.

Между тем, как добавили в ФНС, каждое государство (в том числе и Великобритания) вправе присоединяться или не присоединяться к автоматическому обмену налоговой информацией о финансовых счетах.

Таким образом,

  • Россия и Великобритания, как и прежде (до автоматического обмена), обмениваются информацией по запросам;
  • Великобритания сообщает России об операциях своих транснациональных компаний в разных юрисдикциях (CbC-reporting);
  • Британия решила не обмениваться с Россией в автоматическом режиме информацией по Единому стандарту отчетности (CRS) с 2019 года.

При этом на сайте ОЭСР указано, что между Россией и Великобританией активирован взаимный обмен финансовой информацией за налоговые периоды начиная с 2016 года. Кроме того, Британия присутствует в опубликованном ФНС списке стран, с которыми осуществляется автообмен.

Великобритания не указала Россию в списке стран для автоматического обмена информацией в 2019 году за 2018 отчетный год. Впервые на это обратил внимание партнер компании Paragon Advice Group Александр Захаров. «Россия не является страной автообмена в 2019 году», — отмечается в сообщении британского Государственного управления по налогам и таможенным сборам (HMRC). Однако указанная страница сайта не обновлялась с 20 декабря 2017 года.

Подтверждение о прекращении автообмена получил The Bell из ответа британской налоговой службы юридической фирме Taylor Wessing LLP. «Каждая юрисдикция, участвующая в CRS, сама решает, с кем будет обмениваться данными. Великобритания приняла суверенное решение не обмениваться данными CRS с Россией в настоящее время», — приводит издание ответ HMRC.

РБК направил запрос в налоговую службу Великобритании.

Кому это выгодно

Это положительная новость для состоятельных российских налоговых резидентов — бенефициаров английских компаний или имеющих зарубежные счета в Великобритании, сказал РБК партнер юридической компании Parallel UK Артур Егоров. «Особенно для тех клиентов, которые в силу разных причин не желают никого уведомлять об этой стороне своей деятельности», — добавил он.

Британские налоговые власти не приводят причин такого решения. «Одним из возможных вариантов ответа может быть тотальное недоверие к Российской Федерации. Британцы могут заявить, что обеспокоены тем, как эта информация будет храниться и насколько серьезно в России соблюдается налоговая тайна», — считает Егоров.

«Это также может быть и хитрый ход, который позволит составить конкуренцию США в плане привлечения в страну капитала. Ведь США не участвуют в международном обмене налоговой информацией, и многие, в том числе и русские, открывают счета именно там», — рассуждает эксперт. И если Великобритания не включит Россию в список для международного обмена и на следующий год, то интерес к этой юрисдикции будет только расти.

«Россия не способна никак на это повлиять и принять ответные меры, как в других ситуациях. Она, конечно, может в ответ исключить из своего списка Великобританию, но много ли англичан хранят деньги в наших банках? Это бессмысленно, потому что информация, которая есть у нас, никому не интересна», — резюмирует Егоров.

С кем идет автообмен

Данные о счетах, трастах и незадекларированных доходах россиян ФНС передали 58 юрисдикций. В течение 2019 года налоговая служба сравнит полученные сведения с декларациями налогоплательщиков. «10–15% — на такую долю выявляемых несоответствий мы рассчитываем», — сообщил ранее РБК начальник управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Дмитрий Вольвач.

В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями. В ближайшее время более 100 стран станут полноценными участниками автоматического обмена информацией, о чем было заявлено на Форуме налоговых администраций ОЭСР, который проходит в чилийском Сантьяго.

ФНС автоматически узнает о зарубежных счетах и активах россиян с сентября 2018 года. В обмене с Россией участвуют 75 стран и 13 территорий. ФНС, в свою очередь, передает зарубежным коллегам данные об иностранных клиентах российских банков с активами от $1 млн и о компаниях со счетами от $250 тыс.

В отчетах раскрываются имя, номер счета, баланс, данные о движении средств за год, инвестиционные доходы, прибыль от продажи акций, проценты по вкладам, облигациям и т.д. Сравнение этих данных с декларациями помогает выявить налоговые нарушения. Автообмен должен стать стимулом к деофшоризации наряду с ужесточением требований к прозрачности в низконалоговых юрисдкциях, уверены в ФНС.

Автоматический обмен по Единому стандарту отчетности (CRS) — часть глобального плана Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с уклонением от уплаты налогов и незаконным выводом прибыли.

Авторы: Ольга Агеева, Иван Ткачёв
Теги: Великобритания, амнистия капитала, налоги
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