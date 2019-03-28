ФНС подтвердила отсутствие автообмена финансовой информацией с Британией

При этом на сайте ОЭСР указано, что между Россией и Великобританией активирован взаимный обмен финансовой информацией за налоговые периоды начиная с 2016 года. Кроме того, Британия присутствует в опубликованном ФНС списке стран, с которыми осуществляется автообмен.

Великобритания не указала Россию в списке стран для автоматического обмена информацией в 2019 году за 2018 отчетный год. Впервые на это обратил внимание партнер компании Paragon Advice Group Александр Захаров. «Россия не является страной автообмена в 2019 году», — отмечается в сообщении британского Государственного управления по налогам и таможенным сборам (HMRC). Однако указанная страница сайта не обновлялась с 20 декабря 2017 года.

Подтверждение о прекращении автообмена получил The Bell из ответа британской налоговой службы юридической фирме Taylor Wessing LLP. «Каждая юрисдикция, участвующая в CRS, сама решает, с кем будет обмениваться данными. Великобритания приняла суверенное решение не обмениваться данными CRS с Россией в настоящее время», — приводит издание ответ HMRC.

РБК направил запрос в налоговую службу Великобритании.

Кому это выгодно

Это положительная новость для состоятельных российских налоговых резидентов — бенефициаров английских компаний или имеющих зарубежные счета в Великобритании, сказал РБК партнер юридической компании Parallel UK Артур Егоров. «Особенно для тех клиентов, которые в силу разных причин не желают никого уведомлять об этой стороне своей деятельности», — добавил он.

Британские налоговые власти не приводят причин такого решения. «Одним из возможных вариантов ответа может быть тотальное недоверие к Российской Федерации. Британцы могут заявить, что обеспокоены тем, как эта информация будет храниться и насколько серьезно в России соблюдается налоговая тайна», — считает Егоров.

«Это также может быть и хитрый ход, который позволит составить конкуренцию США в плане привлечения в страну капитала. Ведь США не участвуют в международном обмене налоговой информацией, и многие, в том числе и русские, открывают счета именно там», — рассуждает эксперт. И если Великобритания не включит Россию в список для международного обмена и на следующий год, то интерес к этой юрисдикции будет только расти.

«Россия не способна никак на это повлиять и принять ответные меры, как в других ситуациях. Она, конечно, может в ответ исключить из своего списка Великобританию, но много ли англичан хранят деньги в наших банках? Это бессмысленно, потому что информация, которая есть у нас, никому не интересна», — резюмирует Егоров.

С кем идет автообмен

Данные о счетах, трастах и незадекларированных доходах россиян ФНС передали 58 юрисдикций. В течение 2019 года налоговая служба сравнит полученные сведения с декларациями налогоплательщиков. «10–15% — на такую долю выявляемых несоответствий мы рассчитываем», — сообщил ранее РБК начальник управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Дмитрий Вольвач.

В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями. В ближайшее время более 100 стран станут полноценными участниками автоматического обмена информацией, о чем было заявлено на Форуме налоговых администраций ОЭСР, который проходит в чилийском Сантьяго.