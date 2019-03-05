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Налоговики узнали о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах
Налоговая служба подвела первые итоги международного автоматического обмена финансовой информацией. Данные о счетах, трастах и незадекларированных доходах россиян передали 58 юрисдикций, включая популярные офшоры
Фото: Luke MacGregor / Reuters

Федеральная налоговая служба получила данные о зарубежных активах россиян в 58 юрисдикциях, включая Британские Виргинские и Каймановы острова, Маврикий и другие офшоры и низконалоговые юрисдикции.

«Это совершенно новый уровень налоговой прозрачности. Если раньше нужно было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, то теперь информация о наличии зарубежного счета у конкретного налогоплательщика сама поступает и доступна по нажатию кнопки», — прокомментировал РБК заместитель главы ФНС Алексей Оверчук.

В течение 2019 года ФНС сравнит полученные сведения с отчетностью налогоплательщиков. «Мы уверены, что 80–85% полученной информации нас не удивит, потому что мы и так знаем о налогоплательщиках очень много. 10–15% — на такую долю выявляемых несоответствий мы рассчитываем», — рассказал РБК начальник управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Дмитрий Вольвач.

Число резидентов со счетами за рубежом и количество контролируемых ими компаний ФНС не разглашает.

Как работает автообмен налоговой информацией

Автоматический обмен — часть глобального плана Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с уклонением от уплаты налогов и незаконными схемами вывода прибыли. Россия получает данные о зарубежных счетах налогоплательщиков с сентября 2018 года. В обмене участвуют 75 стран и 13 территорий. Кроме имени и номера счета в отчетах раскрыты баланс, данные о движении средств за год, инвестиционные доходы, прибыль от продажи акций, проценты по вкладам, облигациям и т.д. Сравнение этих данных с декларациями помогает выявить налоговые нарушения.

Подготовка к старту автообмена шла несколько лет. Россия в числе государств — участников G20 приняла план борьбы с размыванием налоговой базы и выводом прибыли Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) в 2013 году. «Тогда никто не верил, что, например, Каймановы острова будут сообщать о счетах и бенефициарах трастов. Чтобы это произошло, должна была перевернуться вся международная налоговая система», — отметил Оверчук.

Справились ли банки

ФНС передает данные о счетах нерезидентов зарубежным коллегам. Банки, страховые и управляющие компании, депозитарии и брокеры должны через электронный сервис сообщать ФНС о клиентах-иностранцах с активами от $1 млн и компаниях со счетами от $250 тыс.

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Российские финансовые организации впервые сформировали отчетность по стандарту CRS (Common Reporting Standard, «Единый стандарт отчетности») — за 2017 год. До 1 мая банки должны передать отчеты за 2018 год. Штраф за отказ предоставить информацию или нарушение сроков составляет от 300 тыс. до 500 тыс. руб., но до 2020 года действует мораторий на его применение.

Банки не испытали больших проблем при подготовке отчетности, потому что последние три года передают информацию о счетах резидентов США, подчеркивают в ФНС. Предшественник CRS — американский закон FATCA — обязывает финансовые организации по всему миру информировать Службу внутренних доходов США о счетах американцев.

Проблема обработки данных

«Все участвующие в автообмене страны сталкиваются с проблемой верификации полученных данных, мэтчинга — поиска связи между владельцем зарубежного счета и записями во внутренних системах налоговых органов. Без корректной идентификации поступающие данные — это информационный мусор», — рассказал Вольвач.

Автоматизированная информационная система «Налог-3» будет сначала идентифицировать налогоплательщика, а затем выявлять расхождения между полученной из-за рубежа информацией и данными, имеющимися об этом налогоплательщике у ФНС России. Будет формироваться профиль выявленного риска, управление которым будет осуществлять сотрудник ФНС по утвержденному протоколу, пояснил Вольвач.

Стимул для деофшоризации

Число стран — участников автоматического обмена растет. В этом году к нему присоединятся Австрия, Швейцария, Латвия и другие. Можно самостоятельно сообщить о своих счетах и активах в рамках амнистии капитала, не дожидаясь, пока это выявит автообмен. «Игра в прятки, перерегистрация в юрисдикциях, которые пока не участвуют в автообмене, прыжки с одного острова на другой бесперспективны», — уверен Оверчук.

1 марта 2019 года завершился второй этап амнистии капитала. За вторую волну налогоплательщики задекларировали более €10 млрд остатков по банковским счетам.

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Условия третьей амнистии, которая продлится до 1 марта 2020 года, будут более жесткими. В отличие от двух первых, когда налогоплательщик не был обязан возвращать капиталы, на этот раз гарантии сохранятся при переводе денег в Россию либо перерегистрации холдинговых структур в специальных административных районах на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский во Владивостоке.

Автообмен уже произвел положительный эффект, считает партнер департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Виктор Калгин. «Это сильный стимул задекларировать иностранные активы и выполнять требования деофшоризационного законодательства», — отметил он.

По мнению партнера Paragon Advice Group Александра Захарова, главный драйвер деофшоризации — требования открывать офисы и нанимать сотрудников, которые приняты в конце года во многих юрисдикциях и из-за которых держать компанию в офшоре стало сложнее и дороже. «Сейчас ЕС ведет переговоры с Кипром о введении требований economic substance (экономического присутствия. — РБК)», — отметил юрист.

Тенденции к полному отказу от офшоров нет, но их сущность меняется, подчеркивает Калгин. «Структуры становятся все более прозрачными. Все меньше искусственных компаний без реального содержания», — говорит эксперт.​

Автор: Ольга Агеева
Теги: ФНС, офшоры, амнистия капитала
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