 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России

Bloomberg: в США выросли цены на бензин из-за санкций и атак на НПЗ в России
Сюжет
Война санкций
В США цены на бензин и дизельное топливо на заправках выросли до максимума с января. Bloomberg связывает это со снижением производства в нефтяной отрасли, в том числе с атаками ВСУ на объекты энергетике в России, а также санкциями

Несмотря на снижение мировых цен на нефть, в США средняя стоимость дизельного топлива на заправках выросла до максимума с момента возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом, до $3,08 за галлон, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что это «вряд ли понравится администрации США, которая считает «доступную энергию» важнейшей задачей». Bloomberg пишет, что «атаки на энергетическую инфраструктуру России, перебои в работе ключевых заводов в Азии и Африке и постоянные закрытия предприятий в Европе и США привели к исчезновению «миллионов баррелей» дизельного топлива и бензина с мировых рынков.

Кроме того, по данным Bloomberg, трейдеры опасаются того, что санкции США в отношении «Роснефти», ЛУКОЙЛа и их «дочек», а также новые ограничения ЕС на поставки производимого из российской нефти топлива, которые вступят в силу в январе, угрожают цепочкам поставок.

Reuters сообщил о возобновлении экспорта нефти из порта Новороссийска
Политика
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Власти российских регионов регулярно сообщают об отраженных попытках атак на объекты энергетики. Так, об этом 8 ноября рассказалгубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

До этого, в ночь на 6 ноября, из-за падения обломков сбитого беспилотника в промзоне в Красноармейском районе Волгограда произошел пожар, заявлял Бочаров. Позже он уточнил, что «критически важная инфраструктура функционирует в штатном режиме». Источники Reuters заявили, что после атаки беспилотников приостановил работу нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ЛУКОЙЛа в Волгограде.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете 13 ноября предупредило, что из-за санкций США существует «значительный риск снижения» прогноза добычи нефти в России. При этом агентство сохранило прогноз уровня добычи нефти в России на 9,3 млн барр. в день в текущем квартале и в следующем году. По оценке МЭА, пока поставки сырой нефти из России «практически не изменились».

Москва считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин счел рестрикции в отношении «Роснефти» и ЛУКОЙЛа попыткой давления со стороны США. Он отметил, что ничего нового в этих ограничениях нет, хоть те и будут иметь определенные последствия. «Наша энергетика чувствует себя достаточно уверенно», — заверил глава государства.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
бензин дизельное топливо автозаправки США нефть
Материалы по теме
Reuters сообщил о приостановке экспорта нефти из порта Новороссийска
Политика
Reuters сообщил о возобновлении экспорта нефти из порта Новороссийска
Политика
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах Технологии и медиа, 02:59
В Госдуме предложили исключить выходные из числа отпускных дней Общество, 02:58
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Норвегия обыграла Италию и впервые с 1998 года прошла на ЧМ по футболу Спорт, 02:30
В Польше обнаружили повреждения железной дороги, ведущей на Украину Политика, 02:05
Орбан ответил на вопрос, является ли он «троянским конем» Путина Политика, 02:00
Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России Экономика, 02:00
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Во Львовской области водитель взорвал гранату после остановки полицией Общество, 01:44
Два российских аэропорта приостановили прием и выпуск самолетов Политика, 01:20
Премьер-министр Словакии отменил праздничное обращение из-за болезни Общество, 01:04
В Донецке и Горловке пропал свет Политика, 01:02
Наиболее выгодные России для свободной торговли страны. Инфографика Экономика, 01:00
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В Конго из-за оползня на руднике погибли более 30 человек Общество, 00:46