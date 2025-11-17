Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России

Bloomberg: в США выросли цены на бензин из-за санкций и атак на НПЗ в России

В США цены на бензин и дизельное топливо на заправках выросли до максимума с января. Bloomberg связывает это со снижением производства в нефтяной отрасли, в том числе с атаками ВСУ на объекты энергетике в России, а также санкциями

Несмотря на снижение мировых цен на нефть, в США средняя стоимость дизельного топлива на заправках выросла до максимума с момента возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом, до $3,08 за галлон, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что это «вряд ли понравится администрации США, которая считает «доступную энергию» важнейшей задачей». Bloomberg пишет, что «атаки на энергетическую инфраструктуру России, перебои в работе ключевых заводов в Азии и Африке и постоянные закрытия предприятий в Европе и США привели к исчезновению «миллионов баррелей» дизельного топлива и бензина с мировых рынков.

Кроме того, по данным Bloomberg, трейдеры опасаются того, что санкции США в отношении «Роснефти», ЛУКОЙЛа и их «дочек», а также новые ограничения ЕС на поставки производимого из российской нефти топлива, которые вступят в силу в январе, угрожают цепочкам поставок.

Власти российских регионов регулярно сообщают об отраженных попытках атак на объекты энергетики. Так, об этом 8 ноября рассказалгубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

До этого, в ночь на 6 ноября, из-за падения обломков сбитого беспилотника в промзоне в Красноармейском районе Волгограда произошел пожар, заявлял Бочаров. Позже он уточнил, что «критически важная инфраструктура функционирует в штатном режиме». Источники Reuters заявили, что после атаки беспилотников приостановил работу нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ЛУКОЙЛа в Волгограде.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете 13 ноября предупредило, что из-за санкций США существует «значительный риск снижения» прогноза добычи нефти в России. При этом агентство сохранило прогноз уровня добычи нефти в России на 9,3 млн барр. в день в текущем квартале и в следующем году. По оценке МЭА, пока поставки сырой нефти из России «практически не изменились».

Москва считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин счел рестрикции в отношении «Роснефти» и ЛУКОЙЛа попыткой давления со стороны США. Он отметил, что ничего нового в этих ограничениях нет, хоть те и будут иметь определенные последствия. «Наша энергетика чувствует себя достаточно уверенно», — заверил глава государства.