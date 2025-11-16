 Перейти к основному контенту
Reuters сообщил о возобновлении экспорта нефти из порта Новороссийска

Reuters: порт Новороссийска возобновил экспорт нефти после атаки БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине
Два дня назад, 14 ноября, источники Reuters сообщали о приостановке экспорта нефти из порта после атаки БПЛА
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Порт Новороссийска возобновил погрузку нефти, сообщили Reuters два отраслевых источника.

Как пишет агентство, эту информацию подтверждают также сведения сети London Stock Exchange Group (LSEG).

РБК направил запрос в пресс-службу «Транснефти» и портового оператора «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП).

Reuters сообщил о приостановке экспорта нефти из порта Новороссийска
Политика
Фото:Наталья Чумакова / Reuters

Два дня назад, 14 ноября, Reuters со ссылкой на два источника писал о приостановке экспорта нефти из порта Новороссийска. По их данным, поставки сырой нефти в сторону порта тогда также были приостановлены. Как писало агентство, это произошло после атаки украинских беспилотников.

В ту ночь Минобороны России отчиталось о 66 уничтоженных беспилотниках над Краснодарским краем, где находится Новороссийск, еще 59 сбили над акваторией Черного моря. Всего над регионами России тогда ликвидировали 216 дронов.

Оперштаб Краснодарского края сообщал, что в результате ночной атаки беспилотников на Новороссийск было повреждено одно из гражданских судов в порту города. Обломки дрона также повредили резервуар и причал «Черномортранснефти» и контейнерный терминал Новороссийского узлового транспортно-экспедиционного предприятия.

Помимо этого на нефтебазе на перевалочном комплексе «Шесхарис» возник пожар, обошлось без пострадавших. Комплекс используется, в частности, для экспорта казахстанской нефти. При этом в Минэнерго Казахстана тогда уточнили, что после ночной атаки на порт Новороссийска страна продолжала отгрузку нефти через «Шесхарис» в штатном режиме и без ограничений.

«Шесхарис» — один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России. Эксплуатируется с 1964 года и используется для приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов на экспорт, а также для поставок на заводы Краснодарского края.

Включает 30 резервуаров для нефти общим объемом 820 тыс. куб. м, 16 — для мазута (общей емкостью 184 тыс. куб. м) и десять — для дизеля (184 тыс. куб. м).

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Герман Костринский Герман Костринский, Татьяна Киселева Татьяна Киселева
Новороссийск экспорт нефть порт

