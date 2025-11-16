Reuters сообщил о возобновлении экспорта нефти из порта Новороссийска
Порт Новороссийска возобновил погрузку нефти, сообщили Reuters два отраслевых источника.
Как пишет агентство, эту информацию подтверждают также сведения сети London Stock Exchange Group (LSEG).
РБК направил запрос в пресс-службу «Транснефти» и портового оператора «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП).
Два дня назад, 14 ноября, Reuters со ссылкой на два источника писал о приостановке экспорта нефти из порта Новороссийска. По их данным, поставки сырой нефти в сторону порта тогда также были приостановлены. Как писало агентство, это произошло после атаки украинских беспилотников.
В ту ночь Минобороны России отчиталось о 66 уничтоженных беспилотниках над Краснодарским краем, где находится Новороссийск, еще 59 сбили над акваторией Черного моря. Всего над регионами России тогда ликвидировали 216 дронов.
Оперштаб Краснодарского края сообщал, что в результате ночной атаки беспилотников на Новороссийск было повреждено одно из гражданских судов в порту города. Обломки дрона также повредили резервуар и причал «Черномортранснефти» и контейнерный терминал Новороссийского узлового транспортно-экспедиционного предприятия.
Помимо этого на нефтебазе на перевалочном комплексе «Шесхарис» возник пожар, обошлось без пострадавших. Комплекс используется, в частности, для экспорта казахстанской нефти. При этом в Минэнерго Казахстана тогда уточнили, что после ночной атаки на порт Новороссийска страна продолжала отгрузку нефти через «Шесхарис» в штатном режиме и без ограничений.
«Шесхарис» — один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России. Эксплуатируется с 1964 года и используется для приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов на экспорт, а также для поставок на заводы Краснодарского края.
Включает 30 резервуаров для нефти общим объемом 820 тыс. куб. м, 16 — для мазута (общей емкостью 184 тыс. куб. м) и десять — для дизеля (184 тыс. куб. м).
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России