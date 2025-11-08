 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

В Волгоградской области отразили атаку дронов на объекты энергетики

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры в Волгоградской области, заявил губернатор региона Андрей Бочаров. Его заявление приводит областная администрация в телеграм-канале.

«Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции ЛЭП Балашовская населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах. По предварительным данным повреждений жилых строений и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В 22:52 мск 7 ноября в аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и отправку рейсов. 

Режим ЧС ввели в Волгореченске после атаки беспилотников
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Материал дополняется.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
