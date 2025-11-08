В Волгоградской области отразили атаку дронов на объекты энергетики
Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры в Волгоградской области, заявил губернатор региона Андрей Бочаров. Его заявление приводит областная администрация в телеграм-канале.
«Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции ЛЭП Балашовская населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах. По предварительным данным повреждений жилых строений и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В 22:52 мск 7 ноября в аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и отправку рейсов.
Материал дополняется.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине
Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти
HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО
В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах
СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа
На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»