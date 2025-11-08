В Волгоградской области отразили атаку дронов на объекты энергетики

Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры в Волгоградской области, заявил губернатор региона Андрей Бочаров. Его заявление приводит областная администрация в телеграм-канале.

«Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции ЛЭП Балашовская населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах. По предварительным данным повреждений жилых строений и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В 22:52 мск 7 ноября в аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и отправку рейсов.

Материал дополняется.