Орешкин рассказал, что будет с зарплатами в России

В России наблюдается дефицит кадров, зарплаты продолжат расти, считает Орешкин. Ранее экономисты ЦМАКП заявили о начале «революции зарплат» и окончании дешевого труда. Речь идет о повышении ценности работника, уточнил Минтруд

Фото: Оксана Король / Global Look Press

Зарплаты в России продолжат расти, дешевого труда не будет, заявил заместитель главы администрации президента Максим Орешкин на пленарном заседании форума «Производительность 360», передает корреспондент РБК.

«Что касается будущего, сейчас идет речь про дефицит кадров, — сказал он, уточнив, что в стране есть нехватка управленческого персонала. — Дешевого труда в нашей экономике не будет. Зарплаты уже выросли, и зарплаты будут продолжать расти дальше».

По его словам, в последние шесть лет компании активно вовлекались в культуру бережливого производства, и сейчас она присутствует практически во всех сферах.

В апреле эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявили о начале «революции зарплат» и окончании дешевого труда в России. По их мнению, этому способствовал высокий уровень выплат военнослужащим на фоне проведения военной операции на Украине, что задало ориентиры для всего рынка труда. В дальнейшем россияне не захотят возвращаться на более низкооплачиваемые вакансии, отметили экономисты.

Как уточнил глава Минтруда Антон Котяков, речь не о «цене в рублях», хотя она тоже растет, а о повышении ценности работника в экономике России. В частности, он связывал это с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) и конкуренцией работодателей за квалифицированные кадры.

С начала 2024 года МРОТ составил 19,2 тыс. руб., что на 18,5% выше уровня предыдущего года. Согласно данным Росстата, реальные зарплаты россиян выросли на рекордные за пять лет 7,8% по итогам 2023 года. Среднемесячную номинальную зарплату предварительно оценили в 73 709 руб. Безработица в России неоднократно обновляла исторический минимум.

Дефицит кадров — основная проблема экономики России, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она объясняла низкие показатели безработицы «отсутствием свободных рук». Наибольшую нехватку специалистов, по ее словам, испытывают в сфере машиностроения и химической промышленности.