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Общество ,  
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Россияне назвали требуемый для смены работы рост зарплаты

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Размер ожидаемой зарплаты, который россияне указывают в резюме при поиске работы, в среднем на 32% превышает предыдущий уровень дохода, следует из опроса «Авито Работы», результаты которого есть у РБК.

Примерно у пятой части (18%) респондентов зарплатные ожидания превышают размер предыдущей оплаты труда на 10–20%, у 13% опрошенных россиян — на 21–30%. Каждый десятый участник исследования отметил, что указал в резюме сумму текущего дохода.

Около 16% респондентов сообщили о повышении зарплатных ожиданий более чем на 40%, а еще 4% указали в своих резюме, что хотят получать на новом месте работы в два с лишним раза больше, чем сейчас.

Как выяснили специалисты «Авито Работы», больше всего зарплатные ожидания повышали административные работники и сотрудники сферы банков и инвестиций. Они в резюме указывали размер заработка, превышающий текущий доход на 38%.

В опросе участвовали более 7 тыс. работающих россиян.

В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты
Общество
Фото:Александр Манзюк / ТАСС

Ранее эксперты «Авито Работы» выяснили, что самые высокие средние зарплаты в России предлагают в Москве — 78,2 тыс. руб. для новых специалистов. По сравнению с летом 2023 года зарплаты в столице выросли на 8%.

На втором месте оказался Санкт-Петербург, где средняя зарплата выросла на 6% и составила 70,6 тыс. руб. Замыкает тройку лидеров Екатеринбург: минувшим летом новым специалистам там предлагали 68,3 тыс. руб., что на 5% выше, чем годом ранее.

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