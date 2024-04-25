Министр труда ответил на заявления о конце дешевого труда в России

В России наблюдается не конец дешевого труда, а скорее рост ценности трудовых ресурсов для экономики, считает глава Минтруда Антон Котяков. Ранее эксперты заявили, что экономика России столкнется с неготовностью работать задешево

Фото: Андрей Любимов / РБК

Сегодня можно говорить не столько о конце дешевого труда в России, сколько о возросшей ценности трудовых ресурсов для экономики. Так глава Минтруда Антон Котяков прокомментировал РБК заявление экономистов ЦМАКП, в котором они заявили о грядущем исчерпании готовности населения трудиться на низкооплачиваемых рабочих местах.

«Я бы даже не сказал, что дешевый труд остался или не остался [в прошлом], но я бы сказал, что ценность трудовых ресурсов сегодня, для достижения общенациональных целей, она растет», — сказал Котяков РБК в кулуарах съезда РСПП. Речь не о «цене в рублях», хотя она тоже растет, а именно о ценности работника в экономике уточнил министр.

По его словам, на стоимость трудовых ресурсов повлиял комплекс факторов — например, увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Если буквально 5-6 лет назад мы видели, что МРОТ у нас ниже нашего прожиточного минимума, то сегодня у нас минимальный размер оплаты труда уже превышает прожиточный минимум. И мы для себя ставим следующую планку в качестве целевого индикатора к 2030 году обеспечить превышение минимального размера оплаты труда над прожиточным минимумом трудоспособного населения более чем на 30%», — сказал он.

С 1 января 2024 года МРОТ составляет 19,2 тыс. руб. (+18,5% по сравнению с уровнем предшествующего года). Размер федерального прожиточного минимума на душу ниже и составляет 15,4 тыс. руб.

«Это минимальная планка, которая подталкивает, подтягивает стоимость трудовых ресурсов», — указал Котяков.

Второй фактор — конкуренция между работодателями за квалифицированные кадры.

«Темпы развития рынка труда, достаточно низкая безработица формирует конкуренцию между работодателями за квалифицированные кадры. Как вы знаете, конкуренция всегда позволяет увеличивать стоимость необходимых ресурсов, за которые мы боремся», — отметил министр.

При этом элементом конкуренции за кадры становится не только размер заработной платы, но и социальные гарантии, которые может предложить работодатель.

«Это медицинское обслуживание, причем сегодня мы видим, что у нас уже становится достаточно распространенной практикой медобслуживание и медицинская страховка не только работника, но и членов его семьи. Мы также сегодня видим совершенно иные подходы в организации взаимоотношений работника и работодателя по отношению к работникам, имеющим семьи, в том числе многодетные», — сказал Котяков.

По его словам, сегодня со стороны общества есть запрос на поддержку работодателем членов многодетной семьи.