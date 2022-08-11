Европейцы нарастили закупки российской нефти после введения эмбарго

Страны Евросоюза после введения эмбарго на импорт российских нефти и нефтепродуктов нарастили закупки этого сырья у России. Особенно отличилась Италия, увеличившая импорт на 20% в июне к маю, следует из данных Eurostat

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Европейские страны в июне 2022 года увеличили импорт сырой нефти и нефтепродуктов из России по сравнению с маем, после того как правительства ЕС ввели эмбарго на российскую нефть, полноценно вступающее в силу к началу 2023 года.

Согласно предварительным данным Eurostat, поступившим 9–10 августа и изученным РБК, страны ЕС ввезли в июне на 0,4% больше, чем в мае, российской сырой нефти в физическом выражении (около 7,3 млн т). Импорт нефтепродуктов из России в июне вырос на 9,7% по сравнению с предыдущим месяцем, до 2,65 млн т.

Совокупный импорт российских нефти и нефтепродуктов в страны ЕС в июне увеличился на 2,7% к маю в натуральном выражении, следует из данных Eurostat.

Однако в целом поставки российских углеводородов в Европу сократились с началом специальной военной операции на Украине на фоне официальных санкций и феномена «самосанкционирования» (добровольного сокращения торгово-экономических связей) со стороны европейских контрагентов. В июне 2022 года импорт нефти из России в страны ЕС был на 7% ниже, чем в июне прошлого года, а импорт нефтепродуктов — на 24% ниже.

В 2021 году 27% импортной нефти Евросоюза приходилось на российские компании, при этом европейские НПЗ преимущественно адаптированы под высокосернистую нефть марки Urals — им будет сложно найти в столь сжатые сроки альтернативных поставщиков, сказал РБК инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин. По его словам, увеличение закупок сразу после объявления эмбарго — это закономерный процесс.

Рекордные денежные потоки

В денежном выражении за счет высоких мировых цен на нефть российские экспортеры заработали на продаже нефти и нефтепродуктов в ЕС в июне более €7,23 млрд — больше, чем в мае (€6,01 млрд) или апреле (€6,72 млрд), и почти в полтора раза больше, чем в июне 2021 года (€4,89 млрд).

Страны ЕС в конце мая договорились ввести эмбарго на морской импорт российских нефти и нефтепродуктов, а 3 июня формально утвердили это решение, вступившее в силу немедленно. Однако был установлен переходный период: до начала декабря 2022 года допускаются «разовые» сделки на спотовом рынке по импорту или закупки российской нефти в рамках исполнения контрактов, заключенных до 4 июня; для нефтепродуктов аналогичные сделки возможны до начала февраля 2023 года. Дизайн этого запрета вызвал критику у ряда западных экспертов, которые заявляют, что Европа продолжает финансировать военные действия на Украине. «Решение исключить энергоносители из сферы действия санкций против России породило монстра. Обычно в летние месяцы текущий счет России в среднем колеблется возле нуля, поскольку теплая погода в Европе снижает потребление нефти и газа. В этом году все не так», — написал 10 августа у себя в блоге главный экономист Института международных финансов (IIF) Робин Брукс.

Банк России сообщил 9 августа, что профицит текущего счета в январе—июле достиг $167 млрд (это рекордный уровень) — в 3,3 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Хотя Федеральная таможенная служба и ЦБ приостановили публикацию данных об экспорте (включая экспорт нефти), экономисты связывают рекордный профицит торгового баланса с повышенной выручкой от экспорта углеводородов при сократившемся в целом импорте.

Рост закупок Италии и Германии

Особенно заметно нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России Германия и Италия. Первая в июне увеличила закупки российского сырья на 12% к маю, вторая — почти на 20% к тому же месяцу (в физическом выражении). В начале июня СМИ сообщили, что Италия вынуждена наращивать импорт российской нефти для нефтеперерабатывающего завода ISAB на Сицилии, принадлежащего компании ЛУКОЙЛ. Как отмечал эксперт по энергетике итальянского аналитического центра ISPI Маттео Вилла, парадокс в том, что до жестких санкций НПЗ только на 15% опирался на российскую нефть, а после — стал использовать исключительно российское сырье. Это потому, что банки перестали кредитовать ISAB, что позволяло ему закупать нефть из нероссийских источников.

Польша сократила импорт российской сырой нефти на 8% к маю, до 1,1 млн т. Страна закупает российскую нефть по трубопроводу «Дружба» и обещала в одностороннем порядке прекратить эти поставки к концу 2022 года (хотя европейское эмбарго пока не запрещает трубопроводный импорт нефти из России).

Поставки российской нефти по морю в Средиземноморский регион выросли до максимума с середины июня, сообщило агентство Bloomberg 8 августа со ссылкой на собственные данные мониторинга судов. Испания купила первую партию нефти Urals с апреля, Греция — первую партию с февраля. «Увеличившиеся потоки [российской нефти] в несколько европейских стран перед полноценным вступлением эмбарго в силу подчеркивают трудность для региона по сворачиванию своей зависимости от нефти Москвы», — пишет агентство.

После вступления в силу эмбарго наиболее подходящая нефть может закупаться из ОАЭ или Кувейта, где содержание серы близко к российской, однако этим странам будет сложно нарастить добычу, говорит Веревкин. «Иранская нефть по составу также более-менее подходит на замену российской. Но Иран находится под санкциями, и это осложняет жизнь европейским потребителям. ЕС закупает нефть также из таких стран, как США, Нигерия, Ливия, Казахстан, и так далее. Но они все низкосернистые, а значит, мгновенно заменить поставки из России в любом случае не выйдет», — прокомментировал он РБК.

РБК направил запросы в пресс-службы «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза».



