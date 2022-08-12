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ЦБ описал адаптационный и кризисный сценарии для экономики

Альтернативными вариантами развития экономики России станет путь ускоренной адаптации или же кризис под влиянием мировой рецессии по аналогии с событиями 2008 года, полагает ЦБ. Последний сценарий допускает снижение ВВП три года
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

ЦБ представил два альтернативных варианта развития экономики России в зависимости от внешних условий — сценарии «Ускоренная адаптация» и «Глобальный кризис», следует из проекта «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов», представленного Банком России 12 августа.

Адаптационный сценарий

«Ускоренная адаптация» предполагает, что мировая экономика продолжит развиваться в рамках сформированных ранее трендов, и, несмотря на повышение ставок крупнейшими центральными банками, масштабной рецессии удается избежать. Геополитический фон также остается без изменений относительно середины 2022 года — введенные внешние ограничения на российский экспорт, импорт, инвестиционное и технологическое сотрудничество на среднесрочном горизонте в основном сохранятся, допускает ЦБ.

В таких условиях ВВП России в 2022 году снизится на 4–6%, как и предполагается в базовом сценарии, однако в 2023 году может перейти в зону роста (ЦБ закладывает диапазон от минус 2% до плюс 1%), а в 2024 году вырастет на 2,5–3,5%.

Основной импульс в этом сценарии российская экономика получает за счет более быстрого восстановления внутреннего спроса, а также формирования новых экономических связей и расширения механизма параллельного импорта, поясняет ЦБ. Вследствие насыщения рынков как новыми, так и привычными товарами через параллельный импорт шоки предложения компенсируются гораздо быстрее, чем в базовом сценарии. Кроме того, в адаптационный прогноз заложено небольшое улучшение ситуации в транспортировке и логистике экспортных грузов, которое позитивно повлияет на экспорт.

В результате профицит баланса товаров и услуг в 2023 году сложится несколько выше значений базового сценария — $175 млрд против $161 млрд.

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В этом случае инфляция вернется на уровень вблизи цели (3,5–5,5%) к концу 2023 года , следует из доклада. Это произойдет из-за более мягкой денежно-кредитной политики по сравнению с базовым сценарием (ключевая ставка в 2023 году будет в диапазоне 5,5–7,5%). В 2024–2025 годах темп прироста цен будет оставаться вблизи цели 4% при ключевой ставке в нейтральной области 5–6% годовых, отмечает ЦБ.

Базовый сценарий ЦБ предполагает сокращение ВВП России в 2022 году на 4–6%, в 2023 году — на 1–4% и переход в зону роста в 2024 году (1,5–2,5%).

Инфляцию в основном варианте регулятор прогнозирует в диапазоне 12–15% в 2022 году и 5–7% в 2023 году. Возвращение к цели в 4% ожидается в 2024 году.

Цена на нефть марки Urals в 2022–2025 годах прогнозируется на уровнях $80, 70, 60 и 55/барр. соответственно.

Кризисный сценарий

Сценарий «Глобальный кризис», по версии ЦБ, исходит из предположения, что фрагментация в мировой экономике, которая появилась вследствие геополитического напряжения и торговых войн последних лет, станет более выраженной. Рынки все больше будут концентрироваться в региональных блоках, страны в меньшей степени будут ориентироваться на использование сравнительных преимуществ и в большей степени — на увеличение локализации производств, следует из сценария Банка России.

В этих условиях возникают два основных риска. Первый — существенное ухудшение состояния мировой экономики. «В странах с развитой экономикой могут усилиться стагфляционные тенденции. Повышения ставок может быть недостаточно для устойчивого замедления инфляции, инфляционные ожидания могут еще сильнее, чем сейчас, отклониться от цели и перестанут быть заякоренными на ней», — предупреждают в ЦБ.

ЦБ сообщил о снижении роли курса рубля для решений по ставке
Финансы
Фото:Silas Stein / DPA / ТАСС

Второй риск — усиление геополитического напряжения в отношении России, включая введение дополнительных ограничений на российский экспорт. «Снижение предложения нефти и нефтепродуктов на мировом рынке приведет к кратковременному сильному росту цены на нефть марки Brent. Издержки компаний начнут расти, и инфляция еще больше ускорится», — говорится в документе. Это спровоцирует резкое увеличение ключевых ставок во всем мире, что на фоне большого объема накопленных долгов и падающего спроса может привести к переоценке инвесторами финансовой состоятельности заемщиков с неустойчивыми доходами и рисковых активов на рынке в целом.

«В результате в мировой экономике может начаться экономический и финансовый кризис, сопоставимый по масштабам с кризисом 2007–2008 годов», — опасается ЦБ. Мировая экономика резко замедлится, что окажет дезинфляционное влияние на общие темпы роста цен. Однако, несмотря на постепенное замедление, внешняя инфляция до конца прогнозного горизонта не вернется к целевому уровню. Цена на нефть будет находиться под давлением как низкого внешнего спроса на фоне рецессии в некоторых крупных экономиках, так и геополитического фона, который приведет к расширению скидок на российские сорта, описывает возможную ситуацию регулятор.

В кризисный сценарий закладывается, что цена на нефть российской марки Urals будет существенно ниже, чем в базовом сценарии, на всем прогнозном горизонте — с $80/барр. в 2022 году она снизится до $35/барр. в 2023–2024 годах и подрастет лишь до $40/барр. в 2025 году. Профицит баланса товаров и услуг в 2023–2024 годах составит не более 35–40% от величины базового сценария ($64 и 28 млрд против $161 и 87 млрд), следует из документа.

Для российской экономики реализация мирового кризиса одновременно с ухудшением геополитического фона существенно осложнит структурную перестройку и адаптацию к новым условиям, предупреждает ЦБ. Экономический выпуск в 2023 году сократится еще сильнее, чем в 2022 году (на 5,5–8,5%). В 2024 году падение продолжится (минус 2–3%), и лишь в 2025 году возможен рост — не более чем на 1%.

Инфляция вырастет до 13–16% в 2023 году на фоне ослабления рубля и усиления шоков предложения и вернется к целевому ориентиру лишь в 2025 году. Ключевая ставка будет высокой в 2023–3024 годах (11,5–13,5% и 12–13% соответственно) и снизится только в 2025 году (6–7%), утверждается в описании кризисного сценария.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Экономика ЦБ прогноз сценарий кризис
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