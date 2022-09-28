Экономисты оценили влияние повышения тарифов ЖКХ на доходы и инфляцию

Перенесенное на декабрь 2022 года повышение тарифов в пределах 9% может добавить инфляции около 1 п.п. в 2022 году и 0,5 п.п. в 2023-м, подсчитали в АКРА. Такой же эффект (со знаком минус) будет для реальных располагаемых доходов

Фото: Heline Vanbeselaere / ТАСС

Перенос ежегодной индексации тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года и ее увеличение отразятся на годовой инфляции в этом и в следующем годах. Соответствующие подсчеты для РБК провели в рейтинговом агентстве АКРА. По его оценке, эффект на годовую инфляцию от внепланового повышения тарифов в пределах 9% составит около 1 процентного пункта на конец 2022 года к показателю годом ранее и 0,5 п.п. на конец 2023 года.

Как следствие, ближайшая индексация тарифов окажет влияние и на динамику реальных располагаемых доходов населения — примерно на ту же величину, что и на инфляцию, но со знаком минус, считают в АКРА. Сильнее всего повышение ударит по самому бедному слою населения. «Для десятипроцентной группы россиян с наиболее низкими доходами эффект будет сильнее на 0,1–0,2 п.п., чем для среднего домохозяйства», — отметил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Речь идет об оценках сверху, так как 9% — это предельно допустимый рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги. Регионы в общем случае не могут повышать тарифы больше, чем на предельный индекс. В предыдущие годы они, как правило, повышали тарифы меньше индекса.

По итогам 2022 года Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 12,4%, следует из макропрогноза, параметры которого заложены в основу проекта бюджета на ближайшие три года. В этот показатель уже включена индексация тарифов ЖКХ с 1 декабря, сообщили РБК в ведомстве. Падение реальных доходов населения в текущем году министерство оценивает в минус 2,2%, следует из «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (есть в распоряжении РБК). В следующем году цены вырастут на 5,5%, а реальные располагаемые доходы уже увеличатся на 1,6%, ожидает министерство.

Тарифы ЖКХ в 2022 году будут индексироваться два раза. 1 июля тарифы на водоотведение в целом по стране выросли на 5,2%, газ сжиженный — на 4,8%, услуги по снабжению электроэнергией — на 4,6%, водоснабжение горячее и отопление — на 4,1%, водоснабжение холодное — на 4%, сообщал Росстат.

Почему перенесли индексацию О том, что ежегодная индексация тарифов на газ, передачу электроэнергии, снабжение водой и теплом пройдет на семь месяцев раньше, сообщило 23 сентября Минэкономразвития. Ведомство также объявило, что в 2023 году индексация проводиться не будет, а следующая пройдет уже 1 июля 2024 года. Повышение тарифов в пределах 9% в среднем по стране увеличит средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц на 324 руб. с 1 декабря, утверждает ведомство. «Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения», — объясняло Минэкономразвития.

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С января по июнь 2022 года россияне заплатили за услуги ЖКХ 1,66 трлн руб. Из них 700,27 млрд руб. — управляющим компаниям и еще 960,77 млрд руб. — напрямую ресурсоснабжающим организациям, следует из статистики Росстата.

В потребительской корзине среднего российского домохозяйства доля расходов на оплату услуг ЖКХ в 2022 году составляет около 9% (это траты по разделам «водоснабжение и другие коммунальные услуги» и «электроэнергия, газ и другие виды топлива»), следует из данных Росстата (.xlsx).

Однако для групп населения с разными доходами этот показатель отличается: чем беднее домохозяйство, тем большую часть своих доходов оно тратит на оплату коммунальных услуг. В десятипроцентной группе населения с наиболее низкими доходами доля расходов на ЖКХ составляет 14,7%, в то время как в десятипроцентной группе самых обеспеченных — чуть менее 10%, показывают данные статистического ведомства за 2021 год.

Повлияет ли индексация тарифов на рост неравенства

Индексация коммунальных тарифов в любом случае сказывается на уровне жизни населения и имеет вклад в инфляцию, но его нельзя назвать значительным по сравнению с другими факторами, считает директор института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов. «Заявленный рост тарифов ЖКХ до 9% — это около 0,5–0,6 п.п. годовой инфляции за 2022 год», — озвучил он свою оценку.

Для части населения повышение тарифов будет компенсировано гарантированной государством индексацией выплат — это пенсионеры, бюджетники, напоминает он. Так, с 1 февраля ряд социальных выплат (ежемесячная денежная выплата для инвалидов, ветеранов и т.д., единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за детьми в возрасте до полутора лет и ряд других) будут проиндексированы на величину фактической инфляции 2022 года (по прогнозу — 12,4%).

«Для работников частного сектора, где не произойдет повышения зарплат, рост тарифов будет дополнительным бременем», — говорит эксперт.

По словам Куликова, с учетом структуры расходов бедного населения повышение тарифов ЖКХ усилит неравенство в доходах. «Для решения задачи снижения неравенства напрашивается параллельное решение о том, что наименее имущие семьи получат выплаты, компенсирующие перенос индексации тарифов [на 1 декабря]», — отметил он.

Объявленные параметры индексации тарифов — это балансирование между тем, чтобы не загнать отрасль ЖКХ в плачевное состояние, и тем, чтобы не слишком сильно увеличить финансовую нагрузку на потребителя, полагает Долматов: «Можно ли было отложить индексацию до июля? Думаю, можно, но не исключено, что индексация прошла бы уже в размере условных 15%, чтобы компенсировать накопившееся отставание тарифов от инфляции». У государства выросли расходные обязательства, в том числе на оборону и антикризисные меры, констатирует эксперт. «В таких условиях прямая финансовая поддержка коммунальной отрасли вместо повышения тарифов для потребителей могла бы все равно отразиться на населении, например, в виде повышения налогов», — заключил он.