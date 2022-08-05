Решетников предупредил о росте безработицы осенью

Минэкономразвития прогнозирует подъем уровня безработицы в России осенью. В мае и июне показатель держался на историческом минимуме — 3,9%

Фото: Валентина Певцова / ТАСС

Уровень безработицы в России осенью поднимется, однако драматизировать ситуацию не стоит: она полностью контролируется, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании по поддержке экономики в Екатеринбурге.

По словам министра, безработица в России второй месяц подряд держится на «рекордно низких значениях — 3,9%».

«В то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий мы видим, что есть рост неполной занятости — такие индикаторы, за которыми нужно внимательно смотреть. Думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений. В то же время ситуацию драматизировать не стоит, ситуация контролируемая», — заявил Решетников (цитата по ТАСС).

По словам министра, предприятия стараются поддерживать персонал и ищут режимы работы, которые позволят сохранить занятость в полном объеме. Кроме того, на их поддержку выделен «достаточно большой объем средств и многие механизмы модифицированы, чтобы сейчас поддержать рабочие места», добавил он.

В мае безработица в России достигла минимума — 3,9% — за период наблюдений с 1991 года. По итогам июня показатель не изменился, следует из данных Росстата.

В апреле уровень безработицы составлял 4%, в марте и феврале — 4,1%, в январе — 4,4%. А до начала года в течение четырех месяцев показатель равнялся 4,3%. Он был достигнут в сентябре и на тот момент считался историческим минимумом. Всего безработных в России в июне было 2,95 млн человек.

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О риске роста безработицы Решетников предупреждал еще в июне. Тогда он отметил, что ситуация с показателем на историческом минимуме «не должна обманывать», поскольку предприятия пока пережидают кризис, но могут начать увольнять сотрудников, если улучшений не будет.

Об этом министр заявил на фоне западных санкций, усугубивших в том числе проблемы с логистикой, и ухода из России ряда иностранных компаний. Тогда он заверил, что власти делают все, чтобы «максимально деньги пошли в экономику и экономика перезапустилась».