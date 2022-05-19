Росстат оценил рост ВВП за первый квартал в 3,5%

По предварительной оценке Росстата, ВВП в первом квартале вырос на 3,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в первом квартале 2022 года относительно соответствующего периода 2021 года по предварительной оценке составил 103,5%», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Росстата, по итогам первого квартала текущего года рост показали следущие отрасли: пассажирооборот (18,1%); добыча полезных ископаемых (8,5%); обрабатывающие производства (5,1%); водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (4,9%); строительство (4,5%); грузооборот (4,1%); оптовый товарооборот (3,6%); розничный товарооборот (3,5%); сельское хозяйство (1,9%).

Отмечается, что первую оценку ВВП за первый квартал 2022 года Росстат опубликует 16 июня.

Предварительная оценка Росстата близка к прогнозу Минэкономразвития, который оценивает рост ВВП в первом квартале в 3,7%.

По данным Минэкономразвития, рост ВВП замедлился в марте до 1,6%, ведомство связывало это со снижением темпов роста промышленного производства. В феврале ВВП вырос на 4,4%, а в январе — на 5,8%.

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Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2022 и 2023 годах ВВП России будет падать — на 7,8 и 0,7% соответственно — и только с 2024 года вернется к росту — в 2024 экономика вырастет на 3,2%, а в 2025 — на 2,6%. Ранее ведомство ждало роста экономики уже в следующем году на 1,3%.

В апреле Минэкономразвития рассматривало перспективу спада ВВП на 10% к концу этого года, говорил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Затем министерство скорректировало прогнозный показатель до 8,8% в 2022 году — его обсуждали на правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики 26 апреля, рассказал журналистам представитель ведомства.

