Белоусов рассказал о рассинхронизации спада потребления и инвестиций

Все расчеты, которые были связаны с обеспечением высоких темпов экономического роста, показывали, что его невозможно достичь без опережающего роста инвестиций, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов

Андрей Белоусов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Российская экономика проходит пик спада в потреблении, рост потребления может начаться в этом году, но по инвестициям все наоборот: главный этап падения инвестиций придется на 2023 год, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на межрегиональном форуме по внедрению инвестиционного стандарта, передает корреспондент РБК.

Последние расчеты Минэкономразвития показывают, что в части потребления пик спада уже пройден или наблюдается сейчас, указал Белоусов.

«Падение реальных доходов, товарооборота, которое случилось из-за скачка инфляции, — где-то во второй-третий квартал будет пик. Мы можем задержаться на плато, можем не задержаться, где-то примерно минус 8–9% [будет спад розничного товарооборота в годовом выражении]», — сказал первый вице-премьер.

По его словам, рост потребления, скорее всего, начнется уже в 2022 году и, «если ничего сверхъестественного не произойдет», продолжится в 2023-м.

«По инвестициям все наоборот. Мы только сейчас входим в спад инвестиций. И пик падения придется на 2023 год, на первое полугодие. Это связано и с ситуацией с доходами в отраслях, и с прибылью, и с ограничением производства, и с ограничением по импорту оборудования», — отметил Белоусов.

Он добавил, что в условиях санкционного давления инвестиционные циклы растягиваются, поскольку даже там, где относительно легко возможно импортозамещение в части перехода на российское оборудование, требуется перепроектирование.

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По словам первого вице-премьера, сейчас «история с инвестициями — это ключевая антикризисная мера». Правительство в этом отношении работает по нескольким направлениям, включая перезагрузку соглашений СЗПК (о защите и поощрении капиталовложений) и совершенствование регуляторики.

Белоусов указал, что все расчеты, которые были связаны с обеспечением высоких темпов экономического роста, показывали, что его невозможно достичь без опережающего роста инвестиций.

«Нужен опережающий рост инвестиций, причем с коэффициентом примерно 2, то есть на 1 процентный пункт прироста ВВП 2 процентных пункта роста инвестиций. Хотим 3% [роста ВВП] — нужно минимум 5% роста инвестиций. И поэтому эта модель начала с разных сторон разрушаться», — считает он.

На фоне спецоперации на Украине и западных санкций ВВП России во втором квартале сократился на 4% после роста в первом на 3,5%, следует из данных Росстата. Минэкономразвития ожидает, что падение экономики по итогам года составит 7,8%, в 2023 году — 0,7%, а в 2024-м возобновится рост. Согласно базовому сценарию ЦБ, российская экономика в 2022 году сократится на 4–6%, в 2023-м — на 1–4%. При этом регулятор считает, что рост экономики возобновится в четвертом квартале 2023 года.