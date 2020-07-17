Число официально зарегистрированных безработных в России превысило 3 млн

За месяц на официальный учет как безработные встали более 500 тыс. россиян

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Количество официально зарегистрированных безработных в России превысило 3 млн человек, сообщила РБК пресс-служба Минтруда. В министерстве констатировали, что ситуация на рынке труда остается сложной. 15 июня министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что число официально зарегистрированных безработных составило 2,424 млн человек. Таким образом за месяц их количество выросло более чем на 500 тыс.

В министерстве отметили, что сейчас оставшиеся без работы люди активно обращаются в центры занятости за помощью при трудоустройстве и пособием по безработице.

«Если в начале года только каждый пятый безработный гражданин был официально зарегистрирован в качестве безработного, то теперь государственной поддержкой охвачены порядка 60% оставшихся без работы граждан. Благодаря упрощенному дистанционному порядку регистрации в центры занятости обращаются как те, кто потерял работу недавно, так и не работавшие в течение долгого времени граждане», — уточнили в пресс-службе.

В Минтруде также отметили, что темпы прироста безработицы снижаются: в апреле ее уровень вырос на 1,1 процентный пункт, в мае — на 0,3 процентных пункта, в июне — на 0,1 процентный пункт.