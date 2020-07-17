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Антикризисные меры ,  
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Число официально зарегистрированных безработных в России превысило 3 млн

За месяц на официальный учет как безработные встали более 500 тыс. россиян
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Количество официально зарегистрированных безработных в России превысило 3 млн человек, сообщила РБК пресс-служба Минтруда. В министерстве констатировали, что ситуация на рынке труда остается сложной. 15 июня министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что число официально зарегистрированных безработных составило 2,424 млн человек. Таким образом за месяц их количество выросло более чем на 500 тыс.

В министерстве отметили, что сейчас оставшиеся без работы люди активно обращаются в центры занятости за помощью при трудоустройстве и пособием по безработице.

«Если в начале года только каждый пятый безработный гражданин был официально зарегистрирован в качестве безработного, то теперь государственной поддержкой охвачены порядка 60% оставшихся без работы граждан. Благодаря упрощенному дистанционному порядку регистрации в центры занятости обращаются как те, кто потерял работу недавно, так и не работавшие в течение долгого времени граждане», — уточнили в пресс-службе.

В Минтруде также отметили, что темпы прироста безработицы снижаются: в апреле ее уровень вырос на 1,1 процентный пункт, в мае — на 0,3 процентных пункта, в июне — на 0,1 процентный пункт.

Число официально зарегистрированных безработных в июне выросло на 16%
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

По данным Росстата за июнь 2020 года, общее количество безработных в стране возросло до 6,2% или 4,606 млн человек (по методологии Международной организации руда), официально зарегистрированных из них было 2,787 млн.

Как ранее писал РБК, правительственные меры поддержки привели к большей заинтересованности россиян в официальной регистрации в центрах занятости. Для поддержки граждан, потерявших работу из-за пандемического кризиса, правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ (12,13 тыс. руб.), а минимальный — до 4,5 тыс. руб. Уже в апреле это привело к резкому росту (+80%) числа официально зарегистрировавшихся в центрах занятости, в мае их число возросло еще на 63%.

Спад в российской промышленности ускорился почти до 10%
Экономика
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

16 июля Росстат сообщил, что индекс промышленного производства в России в июне 2020 года снизился на 9,4% в годовом выражении после 9,6% в мае. По итогам второго квартала, на который пришелся основный удар кризиса, производство российской промышленности сократилось на 8,5%, по итогам полугодия — на 3,5%.

Сокращение производства может негативно сказаться на рынка труда, предупредили главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и старший аналитик банка Анна Киюцевская. По их мнению, затянувшееся восстановление производства создает риски, которые остаются высокими. «Сокращение издержек крупными компаниями вызывает у нас серьезные опасения: мы считаем, что в условиях быстрой цифровизации именно крупные компании будут склонны сокращать сотрудников», — отметили они в беседе с РБК.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: безработица, Минтруд, статистика
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