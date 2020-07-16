Российская промышленность второй месяц подряд упала почти на 10%

Промышленность в июне сохранила высокие темпы падения, следует из данных Росстата. Предприятия не смогли нарастить выпуск продукции после снятия карантина из-за обязательств по сокращению добычи нефти и слабого спроса в экономике

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Индекс промышленного производства в России в июне 2020 года снизился на 9,4% в годовом выражении после 9,6% в мае, следует из данных Росстата. По итогам второго квартала, на который пришел основный удар пандемического кризиса, российская промышленность сократилась на 8,5%, по итогам полугодия — на 3,5%.

Добыча полезных ископаемых сократилась на 14,2% к июню 2019 года и на 3,1% к маю 2020 года. Основная причина — сокращение объемов добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, а также снижение спроса на уголь и нерудные полезные ископаемые, объясняет Росстат. Добыча нефти уменьшилась по сравнению с июнем 2019 года на 16,4%, по сравнению с маем этого года – на 3,8%.

Отрасли, связанные с водоснабжением и утилизацией отходов, снизили объемы производства на 6,5% к июню 2019 года (это лучше показателей апреля и мая, когда падение по сравнению с аналогичными периодами 2019 года достигало 11,4% и 10,9%, соответственно).

Электро- и теплоэнергетика показали снижение к маю 2020 года и к июню 2019 года — на 9,2% и на 4,8%, соответственно. Это связано со значительным уменьшением объемов потребляемого тепла — пара и горячей воды в июне выработано на 26,1% меньше, чем в мае 2020 года. Одновременно, генерация электроэнергии сократилась лишь на 4% к маю этого года.

Обрабатывающие отрасли показали значительный рост по сравнению с маем 2020 года — на 8,4%. Тем не менее, производство не достигло показателей июня 2019 года — зафиксировано снижение на 6,4%. Индекс HIS Markit PMI свидетельствует о признаках стабилизации ситуации в секторе обрабатывающей промышленности— в июне значение индекса составило 49,4, существенно превысив майский показатель 36,2 (значение 50 говорит о неизменности). В июне незначительно выросло число новых заказов для обрабатывающих производств, но несмотря на это компании продолжили сокращать рабочие места из-за существенного сокращения объемов работ и исторически слабого спроса. IHS Markit ожидает сокращения объемов российской промышленности на 7% по итогам 2020 года.