Промпроизводство в России в мае сократилось почти на 10%

Годовые темпы падения промышленного производства ускорились до 9,6% в мае после 6,6% в апреле. Это произошло на фоне карантинных ограничений в экономике из-за пандемии COVID-19, следует из данных Росстата

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Индекс промышленного производства в мае 2020 года сократился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. Падение по сравнению с апрелем составило 5,5%.

Добыча полезных ископаемых сократилась на 13,5% к маю 2019 года и на 9,9% к апрелю 2020 года. Основная причина — сокращение объемов добычи в рамках соглашения ОПЕК+, указывает Росстат.

Объемы обрабатывающих производств снизились на 7,2% в годовом выражении, но по сравнению с апрелем 2020 года, они не изменились, что, по мнению ведомства, «косвенно свидетельствует об адаптации предприятий к изменившимся условиям». А ряд отраслей, работа которых не останавливалась, — производство продуктов питания, медицинского оборудования и лекарственных средств, товаров бытовой химии и медицинского назначения, спецодежды и средств гигиены, удобрений, дизельного топлива и сжиженного природного газа, пластмасс и др — даже нарастили объемы выпуска.

Отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, ликвидацией загрязнений, снизили объемы производства на 10,9% к маю 2019 года (месяцем ранее снижение в апреле 2020 года составило 11,4% в годовом выражении).

Электро- и теплоэнергетика показала наименьший спад среди четырех основных видов экономической деятельности — на 4,1% к маю 2019 года. Как поясняет Росстат, это связано с тем, что многие предприятия сумели перестроить свои производственные процессы и сохранить, полностью или частично выпуск продукции и, соответственно, потребление электроэнергии. Кроме того, перевод части персонала на работу в дистанционном режиме и продление режима самоизоляции обеспечило частичное замещение промышленного электропотребления бытовым.