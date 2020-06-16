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Экономика ,  
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Промпроизводство в России в мае сократилось почти на 10%

Годовые темпы падения промышленного производства ускорились до 9,6% в мае после 6,6% в апреле. Это произошло на фоне карантинных ограничений в экономике из-за пандемии COVID-19, следует из данных Росстата
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Индекс промышленного производства в мае 2020 года сократился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. Падение по сравнению с апрелем составило 5,5%.

Добыча полезных ископаемых сократилась на 13,5% к маю 2019 года и на 9,9% к апрелю 2020 года. Основная причина — сокращение объемов добычи в рамках соглашения ОПЕК+, указывает Росстат.

Объемы обрабатывающих производств снизились на 7,2% в годовом выражении, но по сравнению с апрелем 2020 года, они не изменились, что, по мнению ведомства, «косвенно свидетельствует об адаптации предприятий к изменившимся условиям». А ряд отраслей, работа которых не останавливалась, — производство продуктов питания, медицинского оборудования и лекарственных средств, товаров бытовой химии и медицинского назначения, спецодежды и средств гигиены, удобрений, дизельного топлива и сжиженного природного газа, пластмасс и др — даже нарастили объемы выпуска.

Отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, ликвидацией загрязнений, снизили объемы производства на 10,9% к маю 2019 года (месяцем ранее снижение в апреле 2020 года составило 11,4% в годовом выражении).

Электро- и теплоэнергетика показала наименьший спад среди четырех основных видов экономической деятельности — на 4,1% к маю 2019 года. Как поясняет Росстат, это связано с тем, что многие предприятия сумели перестроить свои производственные процессы и сохранить, полностью или частично выпуск продукции и, соответственно, потребление электроэнергии. Кроме того, перевод части персонала на работу в дистанционном режиме и продление режима самоизоляции обеспечило частичное замещение промышленного электропотребления бытовым.

В мае индекс HIS Markit PMI обрабатывающих отраслей составил 36,2 после 31,3 в апреле. Значения индекса остаются на минимальных уровнях с 2008 года.

Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле на 12%
Экономика
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Безусловно, текущее значение остается крайне низким — ниже минимального уровня за весь период наблюдений, однако, оно ощутимо выше апрельского, что может сигнализировать о начале восстановительного роста, полагают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (.pdf)

По данным Росстата, в наибольшей степени в годовом выражении упало производство в отраслях, связанных с производством:

  • автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — спад на 42,2% к маю 2019 года. Тем не менее, по сравнению с апрелем 2020 года производство выросло на 18,4% в связи с увеличением производства легковых автомобилей (на 70,3% к апрелю 2020 года);
  • полупроводниковых приборов — спад на 49,9% к маю 2019 года и на 35,6% к апрелю 2020 года;
  • тяглового состава. В мае 2020 года изготовлено магистральных тепловозов на 52,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и на 47,4% меньше, чем в апреле 2020 года. Производство магистральных электровозов упало на 20,6% к маю 2019 года, превысив объемы апреля 2020 года на 17,4%;
  • стройматериалов. Выпуск обоев сократился на 56,1% к маю 2019 года, превысив, при этом, объемы апреля 2020 года в 2,3 раза, изготовление керамических фасадных плиток и ковров из них уменьшилось на 49,6% по сравнению с маем 2019 года и на 18,2% по сравнению с апрелем 2020 года, к, строительного кирпича (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня для фасада — на 15,9% к маю 2019 года.
Автор: Юлия Старостина
Теги: промышленность, Росстат
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