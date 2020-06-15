Число официально зарегистрированных безработных в июне выросло на 16%

Число официально зарегистрированных безработных в России выросло до 2,424 млн человек, общее количество безработных превысило 4,5 млн человек

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В течение июня власти регистрировали каждую неделю около 150 тыс. новых официальных безработных в России, сейчас их 2,4 млн, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании у президента Владимира Путина по поддержке экономики и социальной сферы.

Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2,424 млн наших граждан. С середины апреля до конца мая в среднем в неделю мы регистрировали порядка 220–250 тыс. наших граждан. В июне за первые две недели этот показатель составил порядка 150 тыс. человек в неделю. Таким образом, мы видим, что у нас рост численности официально зарегистрированных безработных замедлился», — сказал министр.

По словам Котякова, на 1 июня общая численность безработных в России превысила 4,5 млн человек, за два последних месяца она выросла на 1,5 млн человек. При этом официально зарегистрированы по состоянию на начало месяца были 2,09 млн безработных, говорил министр на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.