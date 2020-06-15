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Число официально зарегистрированных безработных в июне выросло на 16%

Число официально зарегистрированных безработных в России выросло до 2,424 млн человек, общее количество безработных превысило 4,5 млн человек
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В течение июня власти регистрировали каждую неделю около 150 тыс. новых официальных безработных в России, сейчас их 2,4 млн, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании у президента Владимира Путина по поддержке экономики и социальной сферы.

Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2,424 млн наших граждан. С середины апреля до конца мая в среднем в неделю мы регистрировали порядка 220–250 тыс. наших граждан. В июне за первые две недели этот показатель составил порядка 150 тыс. человек в неделю. Таким образом, мы видим, что у нас рост численности официально зарегистрированных безработных замедлился», — сказал министр.

Минтруд сообщил о более чем 2 млн зарегистрированных безработных
Общество
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

По словам Котякова, на 1 июня общая численность безработных в России превысила 4,5 млн человек, за два последних месяца она выросла на 1,5 млн человек. При этом официально зарегистрированы по состоянию на начало месяца были 2,09 млн безработных, говорил министр на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

«Мы видим, что у нас действительно растет количество зарегистрированных безработных граждан, по состоянию на сегодняшний день уже число составило больше 2 млн, а если быть более точным, 2,9 млн», — сказал он тогда. То есть численность официально зарегистрированных безработных выросла за две недели июня на 16%.

Премьер-министр Михаил Мишустин 11 июня подписал постановление об увеличении минимального пособия по безработице за май—июль до 4500 руб. Кроме того, власти продлили возможность получения пособия на три месяца для тех, у кого в марте закончился период его выплаты. Для семей с детьми до 18 лет, получающих пособие, в июне—августе предусмотрена выплата на каждого ребенка в размере 3 тыс. руб. в месяц.

Индивидуальные предприниматели, которые вынужденно прекратили работать после 1 марта, могут получить пособие в максимальном размере — 12 130 руб.

Путин поручил увеличить пособие по безработице
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Поручение об увеличении пособия по безработице дал 8 июня президент Владимир Путин по итогам совещания о ситуации на рынке труда. Он также поручил внести изменения в трудовое законодательство, направленные «на совершенствование дистанционных форм труда работников» и внедрение цифровых технологий при оформлении трудовых отношений, помочь трудоустройству выпускников вузов 2020 года и создать единую интернет-платформу для размещения и поиска вакансий.


 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: безработица, Минтруд, центр занятости
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