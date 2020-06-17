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Экономика ,  
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Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

С начала июня цена тонны Аи-95 выросла более чем на 9% и превысила 56,7 тыс. руб. Глава Независимого топливного союза Павел Баженов предупредил, что вслед за биржевыми вверх пойдут и розничные цены
BRENT BR-7.20 $40,9 +2,28%
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Стоимость бензина марки Аи-95 по итогам торгов 17 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличилась, согласно национальному биржевому индексу, на 0,87% и составила 56,751 тыс. руб. за тонну. С начала июня цена тонны Аи-95 выросла более чем на 9% и достигла исторического максимума.

За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб. Однако с начала июня бензин этой марки почти не подорожал, в результате разница в стоимости Аи-92 и Аи-95 выросла примерно до 7 тыс. руб. на тонну.

«Это действительно абсолютный максимум. Ситуация на рынке начала накаляться еще с конца мая, мелкооптовые цены растут каждую неделю. Глобальная причина — демпфирующий механизм, причины, непосредственно повлиявшие на рост цен, — снижение биржевых нормативов и ограничение импорта. Регуляторное вмешательство в очередной раз приводит к фантастической ситуации: падение цен на нефть приводит к росту цен на бензин. Трансляцию в розницу следует ожидать, АЗС дальше не могут работать в таких условиях», — заявил РБК президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

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Бизнес
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов назвал причиной выхода биржевых цен на Аи-95 на рекордные уровни острую нехватку Аи-95 на бирже и в мелком опте.

«Сейчас независимые АЗС работают на пределе: проблему представляет не только высокая закупочная цена бензинов, но и нехватка товара, особенно Аи-95. Тем не менее до 1 июля по понятным причинам роста цен на заправках ожидать не следует», — отметил Турукалов.

Быстрый рост биржевых цен на бензин в середине мая (на 10–11% за две недели) эксперты объясняли сокращением объемов реализации бензина на СПбМТСБ и уменьшением отгрузки бензина на внутренний рынок в целом. В начале июня Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям «в существенной мере» переориентировать экспорт нефтепродуктов на внутренний рынок.

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Общество
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

По данным Росстата, с 1 по 7 июня розничные цены на бензин марки Аи-92 в России выросли в среднем на 0,1%, Аи-95 — на 0,2%. Рост цен на бензин был зафиксирован в столицах 45 регионов России (наибольшее, на 1,8%, в Кызыле), снижение цен — в Калининграде (минус 0,1%). По данным Московской топливной ассоциации, на заправках столицы за последнюю неделю литр Аи-92 подорожал на 3 коп., а литр Аи-95 — на 18 коп.

В начале апреля источники РБК сообщили, что правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина. За рубежом оно подешевело вслед за нефтью, а в России его стоимость почти не изменилась из-за особенностей регулирования. Запрет на импорт дешевого иностранного бензина вступил в силу 2 июня.

Авторы: Евгений Калюков, Людмила Подобедова
Теги: бензин, СПбМТСБ
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