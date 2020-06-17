Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

С начала июня цена тонны Аи-95 выросла более чем на 9% и превысила 56,7 тыс. руб. Глава Независимого топливного союза Павел Баженов предупредил, что вслед за биржевыми вверх пойдут и розничные цены

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Стоимость бензина марки Аи-95 по итогам торгов 17 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличилась, согласно национальному биржевому индексу, на 0,87% и составила 56,751 тыс. руб. за тонну. С начала июня цена тонны Аи-95 выросла более чем на 9% и достигла исторического максимума.

За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб. Однако с начала июня бензин этой марки почти не подорожал, в результате разница в стоимости Аи-92 и Аи-95 выросла примерно до 7 тыс. руб. на тонну.

«Это действительно абсолютный максимум. Ситуация на рынке начала накаляться еще с конца мая, мелкооптовые цены растут каждую неделю. Глобальная причина — демпфирующий механизм, причины, непосредственно повлиявшие на рост цен, — снижение биржевых нормативов и ограничение импорта. Регуляторное вмешательство в очередной раз приводит к фантастической ситуации: падение цен на нефть приводит к росту цен на бензин. Трансляцию в розницу следует ожидать, АЗС дальше не могут работать в таких условиях», — заявил РБК президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

Гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов назвал причиной выхода биржевых цен на Аи-95 на рекордные уровни острую нехватку Аи-95 на бирже и в мелком опте.