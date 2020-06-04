Минэнерго поручило нефтяникам перенаправить экспорт на внутренний рынок

Нефтяные компании должны в существенной мере переориентировать экспорт нефтепродуктов на внутренний рынок уже в июне, заявили в Минэнерго. Крупные игроки рынка подтвердили готовность выполнить эту рекомендацию

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Нефтяные компании должны «в существенной мере» переориентировать экспорт нефтепродуктов на внутренний рынок уже в июне, сообщила пресс-служба Минэнерго по итогам совещания у замминистра Павла Сорокина, посвященного рынку автомобильного бензина. «На совещании представители нефтяных компаний подтвердили готовность выполнить рекомендации Минэнерго России в полном объеме», — указано в сообщении.

Помимо менеджеров крупных нефтяных компаний в совещании приняли участие представители независимых сетей АЗС Московского региона, Татарстана, Воронежа, Саратова, Башкирии, Новосибирска, Омска и Алтайского края, Российского топливного союза (РТС), а также Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Минэнерго разработало рекомендованные балансы автомобильного бензина на июнь 2020 года, предусматривающие суммарный уровень производства на уровне прошлого года (более 3,1 млн т в месяц), увеличение отгрузок на внутренний рынок с темпами, опережающими ожидаемый рост потребления, в том числе для восстановления уровня коммерческих запасов топлива на НПЗ и нефтебазах, говорится в сообщении.

РБК направил запрос в пресс-службы «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти».