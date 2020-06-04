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Минэнерго поручило нефтяникам перенаправить экспорт на внутренний рынок

Нефтяные компании должны в существенной мере переориентировать экспорт нефтепродуктов на внутренний рынок уже в июне, заявили в Минэнерго. Крупные игроки рынка подтвердили готовность выполнить эту рекомендацию
Роснефть ROSN ₽391,65 -1,34% Купить
ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 468,5 -1,46% Купить
Газпром нефть SIBN ₽346,05 -1,8% Купить
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Нефтяные компании должны «в существенной мере» переориентировать экспорт нефтепродуктов на внутренний рынок уже в июне, сообщила пресс-служба Минэнерго по итогам совещания у замминистра Павла Сорокина, посвященного рынку автомобильного бензина. «На совещании представители нефтяных компаний подтвердили готовность выполнить рекомендации Минэнерго России в полном объеме», — указано в сообщении.

Помимо менеджеров крупных нефтяных компаний в совещании приняли участие представители независимых сетей АЗС Московского региона, Татарстана, Воронежа, Саратова, Башкирии, Новосибирска, Омска и Алтайского края, Российского топливного союза (РТС), а также Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Владельцы АЗС предложили отменить регулирование цен на бензин
Бизнес
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Минэнерго разработало рекомендованные балансы автомобильного бензина на июнь 2020 года, предусматривающие суммарный уровень производства на уровне прошлого года (более 3,1 млн т в месяц), увеличение отгрузок на внутренний рынок с темпами, опережающими ожидаемый рост потребления, в том числе для восстановления уровня коммерческих запасов топлива на НПЗ и нефтебазах, говорится в сообщении.

РБК направил запрос в пресс-службы «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти».

Консенсус-прогноз предполагает снижение спроса на бензин в июне в среднем по стране на 10%. Но восстановление потребления топлива со стороны населения, связанное со снятием ограничений из-за коронавируса, наблюдается неравномерно по разным регионам. Это потребовало обсуждения ситуации в регионах, указывает пресс-служба Минэнерго.

Для снятия неопределенностей при планировании закупок независимые АЗС получили необходимую информацию о выходах отдельных НПЗ из ремонтов. «Результатом совещания явился вывод о достаточности запланированного производства и отгрузок для создания профицитного предложения на внутреннем рынке автомобильного бензина, что позволит в том числе стабилизировать ценовую ситуацию в оптовом сегменте на фоне восстановления спроса и котировок на мировых рынках», — отмечено в сообщении пресс-службы. Минэнерго исключает рост розничных цен темпами, превышающими уровень инфляции.

Россия исполнила обязательства по сделке ОПЕК+ на 96%
Бизнес
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

На прошлой неделе стало известно, что ограничения добычи в рамках сделки ОПЕК+ могут привести к нехватке сырья на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе, который выпускает больше половины моторных топлив, необходимых Дальнему Востоку. Этот завод, принадлежащий экс-президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, перерабатывает почти 5 млн т нефти в год, или 416 тыс. т в месяц. Но самый крупный поставщик сырья для завода — Иркутская нефтяная компания (ИНК), как и другие российские нефтяные компании, должна снизить добычу на 19% от уровня февраля. Кроме того, некоторые добывающие компании Восточной Сибири экспортируют нефть сверх нормативов, заявлял представитель владельца завода, не указав конкретных компаний-экспортеров.

Дефицита топлива на Дальнем Востоке не будет, ответил на это источник, близкий к Минэнерго. С одной стороны, проблема с поставкой сырья на Хабаровский НПЗ почти решена, с другой — в регионе хватает запасов бензина и дизеля, чтобы их использовать, если завод будет вынужден снизить переработку.

Автор: Тимофей Дзядко
При участии: Людмила Подобедова
Теги: бензин, экспорт нефтепродуктов, Минэнерго
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