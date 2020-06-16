Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ

Правительство с 2020 по 2024 годы направит в развитие газомоторной отрасли 50 млрд руб., заявил в ноябре 2019 года замминистра энергетики Антон Инюцын. Ежегодно планируется выделять 3,5 млрд руб. на развитие газовых заправочных станций, а 700 млн руб. — на переоборудование автопарка. На первом этапе в программу вошли 27 регионов, где идет развитие инфраструктуры газозаправочных станций.

К увеличению стоимости программы предложение Новака не ведет. «При существующих ценах на моторное топливо и на установку газобаллонного оборудования единовременные бюджетные инвестиции в 0,7 млрд руб. [в год] в переоборудование техники на КПГ позволят малому и среднему бизнесу и гражданам — участникам программы в течение трех лет получить на топливе экономию в 4–5 млрд руб., снизить стоимость транспортных услуг и обеспечить работой по установке газобаллонного оборудования предприятия сервисной сферы», — указывает министр.

По данным на март 2020 года, в России было 484 заправки с газомоторным топливом, 329 из них принадлежат группе «Газпром». Объем реализации КПГ на заправках «Газпрома» в России в 2019 году вырос на 30%, до 779,3 млн куб. м. Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков лично курирует программу развития газомоторного топлива.

Насколько газ дешевле бензина для автомобилистов

На московских заправках средняя стоимость литра бензина АИ-95 на 15 июня составила 47,41 руб., дизельного топлива — 47,69 руб., следует из данных Московской топливной ассоциации. «В России средняя цена 1 куб. м природного газа составляет 16,73 руб. Это в три раза дешевле нефтяных видов топлива. Стоимость 1 км пути на газе обходится автовладельцам в 1 руб., на бензине — в 3 руб.», — следует из данных «Газпром газомоторное топливо». Расчет сделан для легкового автомобиля со средним расходом 7 л топлива (эквивалентен 7 куб. м газа) на 100 км.

Переоборудование одного автомобиля стоит от 80 тыс. до 150 тыс. руб., говорит заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. «Легковой автомобиль можно переоборудовать на газ за 30–100 тыс. руб. в зависимости от его класса и мощности, грузового — от 100 тыс. до 500 тыс. руб, микроавтобуса — 100–150 тыс. руб.», — отмечает эксперт. По его расчетам, до сих пор перевод автомобиля на газ окупал себя при пробеге 20 тыс. км, сейчас это будет рентабельно при пробеге от 10 тыс. до 15 тыс. км.

По оценке Новака, оперативный запуск программы по масштабному переводу техники после увеличения доли госсубсидий вдвое позволит перевести на КПГ до 10–12 тыс. автомобилей в 2020 году. Фролов считает, что без увеличения денежной части субсидии, но благодаря удвоению ее доли в стоимости переоборудования можно будет переводить на газ 2–14 тыс. автомобилей в год. Но это лишь малая часть — по итогам 2019 года в России было продано 1,759 млн новых машин, в 2020 году эксперты прогнозируют падение на 20–50%.

Кому выгодна эта услуга

Переоборудование автомобилей на газ особенно выгодно тем компаниям, которые активно используют топливо: таксопаркам, предприятиям, которые занимаются перевозками, магазинам, а также гражданам, которые активно ездят на дальние расстояния, включая дачников, утверждает Фролов.

Начальник управления развития бизнеса автолизинга «ВТБ Лизинг» Вячеслав Михайлов заметил интерес к газомоторной технике у своих клиентов. «Особенно ярко выражен экономический эффект от использования автомобилей на газомоторном топливе у компаний, чей парк имеет многокилометровый пробег. По совокупности факторов газомоторное топливо представляется наиболее перспективным заменителем бензина или дизельного топлива из-за более низкой себестоимости, а также более низкой по сравнению с другими видами топлива цены перехода на него», — пояснил он. Вдобавок автомобили на газе оказывают меньше негативного воздействия на экологию, чем бензиновые или дизельные.

Владелец компании «БериТакси» Тарас Касьянюк сообщил РБК, что перевод на газ автомобилей таксопарка оправдывает себя экономически: «Наш таксопарк в 13 регионах России насчитывает 3,3 тыс. машин, во всех городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, это автомобили на газе. 1200 машин были куплены уже с газовым двигателем. В этом году мы переводим на газ 200 ранее купленных бензиновых авто в Санкт-Петербурге».

По данным Минэнерго, в 2019 году было переоборудовано на газ около 15 тыс. автомобилей. Но с началом эпидемии в 2020 году спрос на перевод машин упал из-за ограничения передвижений и падения доходов малого и среднего бизнеса. В этой ситуации инициатива Новака выглядит оправданной, замечает Фролов. При тех же расходах бюджета (700 млн руб. в год) автомобилисты, для которых перевод на газ выглядел дорогим удовольствием, теперь смогут решиться на этот шаг при необходимости потратить всего 10% стоимости переоборудования, указывает он. По его прогнозу, это сдержит падение спроса на газ для автотранспорта и с его восстановлением после карантина может даже показать рост к концу 2020 года.