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Путин удивился росту цен на бензин в России

Президент удивился тому, что бензин в России дорожает, несмотря на то, что цены на нефть упали более чем вдвое — с $65–70 до менее чем $30. «Как так может быть?» — поинтересовался у министров Путин
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Президент Владимир Путин отреагировал на рост цен на бензин в России во время совещания с членами кабинета министров в Кремле, передает корреспондент РБК.

«У нас летнее дизельное топливо выросло в цене незначительно, зимнее — чуть побольше, но тоже в рамках инфляции. А 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44%. Как вы это оцениваете?» — обратился Путин к членам правительства.

Он отметил, что цены на нефть упали вдвое, а рост цен на бензин в два раза опередил инфляцию, и потребовал от профильных министерств установить контроль над ценами на нефтепродукты и держать стоимость бензина на прежнем уровне.

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«Ладно, предыдущие месяцы, но сейчас-то цены [на нефть] рухнули, просто рухнули: было 65, до 70 доходило, а сейчас 30 с небольшим. А бензин вырос. Как так может быть?» — поинтересовался глава государства.

Ранее в марте замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что падение цен на нефть не повлияет на стоимость бензина. Глава Минэнерго Александр Новак также сообщил, что обвал цен на нефть не отразится на стоимости бензина. По его словам, это объясняется наличием в России инструмента, который позволяет «сглаживать и нивелировать изменение цен на мировых рынках как в сторону увеличения, так и в сторону снижения».

В 2018 году, после того как на топливном рынке взлетели цены, правительство сначала их заморозило, а затем запустило механизм для стабилизации доходов компаний и цен на АЗС. Это так называемый демпфер — сумма, которая составляет 65–68% расчетной премии, которую нефтяники получают при продаже топлива на внутреннем или экспортном рынке. В первом случае демпфер отрицательный: зарабатывая на внутреннем рынке больше, чем за рубежом, нефтяники перечисляют часть этой премии (демпфер) в бюджет. Если за рубежом цены на бензин выше, государство, наоборот, выплачивает компаниям часть компенсации за то, что они сдерживают цены на внутреннем рынке и недополучают доходы.

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9 марта, после провала переговоров стран ОПЕК с другими крупными нефтедобывающими странами (ОПЕК+) о новом сокращении объемов добычи сырья, мировые цены на нефть резко упали. Стоимость барреля нефти марки Brent в этот день рухнула на 24,1%, а уже 16 марта впервые с февраля 2016 года опустилась ниже $30. Менее чем за две недели цена барреля Brent упала более чем на треть, а за два месяца — более чем вдвое (8 января было почти $72).

В то же время стоимость бензина на заправках почти не изменилась. По данным Московской топливной ассоциации, 16 марта средняя цена литра АИ-95 на АЗС столицы по сравнению с 2 марта даже выросла на 3 коп.

По данным Росстата, на 10 марта средняя по России стоимость литра АИ-95 составляла 45,93 руб., что на 1 коп. больше, чем было неделей раньше.

Авторы: Евгений Калюков, Михаил Котляр
Теги: Владимир Путин, бензин, цены
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