Путин удивился росту цен на бензин в России

Президент удивился тому, что бензин в России дорожает, несмотря на то, что цены на нефть упали более чем вдвое — с $65–70 до менее чем $30. «Как так может быть?» — поинтересовался у министров Путин

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Президент Владимир Путин отреагировал на рост цен на бензин в России во время совещания с членами кабинета министров в Кремле, передает корреспондент РБК.

«У нас летнее дизельное топливо выросло в цене незначительно, зимнее — чуть побольше, но тоже в рамках инфляции. А 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44%. Как вы это оцениваете?» — обратился Путин к членам правительства.

Он отметил, что цены на нефть упали вдвое, а рост цен на бензин в два раза опередил инфляцию, и потребовал от профильных министерств установить контроль над ценами на нефтепродукты и держать стоимость бензина на прежнем уровне.

«Ладно, предыдущие месяцы, но сейчас-то цены [на нефть] рухнули, просто рухнули: было 65, до 70 доходило, а сейчас 30 с небольшим. А бензин вырос. Как так может быть?» — поинтересовался глава государства.