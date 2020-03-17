Путин удивился росту цен на бензин в России

Ранее в марте замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что падение цен на нефть не повлияет на стоимость бензина. Глава Минэнерго Александр Новак также сообщил, что обвал цен на нефть не отразится на стоимости бензина. По его словам, это объясняется наличием в России инструмента, который позволяет «сглаживать и нивелировать изменение цен на мировых рынках как в сторону увеличения, так и в сторону снижения».
В 2018 году, после того как на топливном рынке взлетели цены, правительство сначала их заморозило, а затем запустило механизм для стабилизации доходов компаний и цен на АЗС. Это так называемый демпфер — сумма, которая составляет 65–68% расчетной премии, которую нефтяники получают при продаже топлива на внутреннем или экспортном рынке. В первом случае демпфер отрицательный: зарабатывая на внутреннем рынке больше, чем за рубежом, нефтяники перечисляют часть этой премии (демпфер) в бюджет. Если за рубежом цены на бензин выше, государство, наоборот, выплачивает компаниям часть компенсации за то, что они сдерживают цены на внутреннем рынке и недополучают доходы.
9 марта, после провала переговоров стран ОПЕК с другими крупными нефтедобывающими странами (ОПЕК+) о новом сокращении объемов добычи сырья, мировые цены на нефть резко упали. Стоимость барреля нефти марки Brent в этот день рухнула на 24,1%, а уже 16 марта впервые с февраля 2016 года опустилась ниже $30. Менее чем за две недели цена барреля Brent упала более чем на треть, а за два месяца — более чем вдвое (8 января было почти $72).
В то же время стоимость бензина на заправках почти не изменилась. По данным Московской топливной ассоциации, 16 марта средняя цена литра АИ-95 на АЗС столицы по сравнению с 2 марта даже выросла на 3 коп.
По данным Росстата, на 10 марта средняя по России стоимость литра АИ-95 составляла 45,93 руб., что на 1 коп. больше, чем было неделей раньше.