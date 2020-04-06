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Бизнес ,  
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Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

В условиях резкого падения цен на нефть правительство решило временно ограничить ввоз в Россию топлива. За рубежом оно подешевело вслед за нефтью, а в России стоимость почти не изменилась из-за особенностей регулирования
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, рассказал РБК один из участников топливного рынка. Это подтвердили три федеральных чиновника.

С таким предложением выступило Минэнерго и профильный вице-премьер Юрий Борисов его поддержал, утверждают два собеседника РБК.

Представители Минэнерго и Борисова отказались от комментариев.

Запрет будет введен в самое ближайшее время, в апреле, но сначала компаниям просто объявят о решении, законодательно оно будет закреплено позднее — как только выйдет соответствующее постановление правительства, указывает один из источников РБК. Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник

Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников. Из-за падения цен на нефть в мире рухнули и цены на бензин. Но в России действует механизм сглаживания цен (так называемый демпфер), который защищает стоимость топлива как от резкого роста, так и от падения, которые могли произойти в результате колебания нефтяных котировок. В рамках этого механизма нефтяники доплачивают государству, если внутренний рынок становится премиальным, и поэтому не могут снизить цены на АЗС. Если на внутреннем рынке складывается дисконт по сравнению с поставками на экспорт, то уже бюджет доплачивает компаниям, чтобы те не поднимали цены.

В итоге российский бензин оказался намного дороже нетбэка (экспортной цены за вычетом транспортных и налоговых расходов). 6 апреля нетбэк на АИ-92 составлял 25,7 тыс. руб. за тонну, а оптовая цена в России — 38,8 тыс. руб. за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. В таких условиях импорт зарубежного бензина неизбежен, объяснял главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.

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Спрос на бензин и так сильно упал из-за карантина, объясняет один из источников РБК. По оценкам министра энергетики Александра Новака, в крупных городах падение составило 10—30%. Если не ввести запрет на импорт, нишу российского топлива займет дешевый заграничный бензин, произойдет затоваривание рынка и российским НПЗ придется снижать загрузку, а это в корне неправильно, утверждает собеседник РБК.

Но запрет импорта бензина в Россию наносит ущерб российским потребителям нефтепродуктов и усиливает монополию нефтяных компаний на внутреннем рынке, сказал РБК гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов. «Вместо того, чтобы запрещать импорт топлива, следует исправить или отменить демпфер, который является основной причиной существующего рыночного перекоса», — считает он.

РБК направил запросы в крупнейшие российские нефтяные компании «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть», а также в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Авторы: Алина Фадеева, Людмила Подобедова
Теги: цены на бензин
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