Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

В условиях резкого падения цен на нефть правительство решило временно ограничить ввоз в Россию топлива. За рубежом оно подешевело вслед за нефтью, а в России стоимость почти не изменилась из-за особенностей регулирования

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Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, рассказал РБК один из участников топливного рынка. Это подтвердили три федеральных чиновника.

С таким предложением выступило Минэнерго и профильный вице-премьер Юрий Борисов его поддержал, утверждают два собеседника РБК.

Представители Минэнерго и Борисова отказались от комментариев.

Запрет будет введен в самое ближайшее время, в апреле, но сначала компаниям просто объявят о решении, законодательно оно будет закреплено позднее — как только выйдет соответствующее постановление правительства, указывает один из источников РБК. Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник

Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников. Из-за падения цен на нефть в мире рухнули и цены на бензин. Но в России действует механизм сглаживания цен (так называемый демпфер), который защищает стоимость топлива как от резкого роста, так и от падения, которые могли произойти в результате колебания нефтяных котировок. В рамках этого механизма нефтяники доплачивают государству, если внутренний рынок становится премиальным, и поэтому не могут снизить цены на АЗС. Если на внутреннем рынке складывается дисконт по сравнению с поставками на экспорт, то уже бюджет доплачивает компаниям, чтобы те не поднимали цены.