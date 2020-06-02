В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива

Со 2 июня вступает в силу временный запрет на импорт в Россию бензина, керосина, дизельного топлива, газойля и судового топлива. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ограничения предусмотрены до 1 октября, однако при необходимости профильные ведомства могут до 15 июля внести изменения насчет срока его действия.

Запрет не касается топлива, которое перемещается по стране в рамках международных транзитных перевозок, содержится в технологических емкостях, предназначенных для его хранения, или ввезено до вступления документа в силу.

В начале апреля источники РБК сообщили, что правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина. За рубежом оно подешевело вслед за нефтью, а в России его стоимость почти не изменилась из-за особенностей регулирования.