Биржевые цены на бензин выросли с начала мая на 10%

Повышение цен эксперты связывают с сокращением нормативов реализации топлива на бирже и уменьшением отгрузки на внутренний рынок

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) резко выросли цены на бензин. Только за 13 мая стоимость марки «Регуляр-92» увеличилась на 4,33% (с 42,396 тыс. руб. до 44,232 тыс. руб. за т), а «Премиум-95» — на 4,42% (с 43,34 тыс. руб. до 45,254 тыс. руб. за т), следует из результатов торгов. С начала же мая «Регуляр-92» подорожал на 10,85%, а «Премиум-95» — на 11,44%.

Повышение биржевых цен гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов связывает с сокращением объемов реализации бензина на СПбМТСБ и уменьшением отгрузки бензина на внутренний рынок в целом — с 630 тыс. т в неделю в марте до 408,5 тыс. т в неделю в течение последнего месяца

«Завершение периода федеральных нерабочих дней 11 мая дает надежду на начало восстановления спроса на моторные топлива в России уже в текущем месяце, но по факту насыщать спрос оказалось нечем: нефтяные компании резко снизили производство бензина и по-прежнему отгружают крупные объемы товара на экспорт», — пояснил РБК Турукалов.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов полагает, что причиной роста цен стали действия правительства России, отказавшегося отменять демпфирующий механизм, благодаря которому нефтепереработка в условиях падающего спроса и действовавших ранее биржевых нормативов реализации терпела существенные убытки. К числу таких мер Баженов отнес снижение нормативов обязательной продажи нефтепродуктов на бирже для производителей — соответствующий совместный приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минэнерго был подписан 30 апреля. Норматив продажи бензина на период до 30 июня снижен с 10 до 5% от объема его производства, дизельного топлива — с 6 до 3%. В ФАС сочли, что временное снижение нормативов позволит стабилизировать ситуацию и обеспечить баланс спроса и предложения на рынках нефтепродуктов.