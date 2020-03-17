Цена нефти марки Brent упала ниже $29 за баррель

Впервые с января 2016 года цена нефти марки Brent опустилась ниже уровня $29 за баррель

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На торгах в Лондоне цена нефти марки Brent впервые с января 2016 года опустилась ниже $29 за баррель.

По состоянию на 21:05 мск за баррель Brent на бирже давали $28,90. Цена нефти марки WTI упала ниже $28 за баррель, за день она снизилась на 4,8%, на минимуме цена доходила до уровня $27,27 за баррель.

На максимумах в январе 2020 года цена барреля Brent превышала $71. Однако с распространением в Китае и за его пределами новой коронавирусной инфекции и разногласиями между ОПЕК и нефтедобывающими странами нефть стала стремительно дешеветь и за два с половиной месяца потеряла в цене более $40.

Ранее 17 марта старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов рассказал РБК, что цены на нефть в ближайшие две недели могут опуститься до $25 за баррель. Эту же цифру назвала РБК аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. «Если в апреле Саудовская Аравия нарастит добычу до 13 млн барр./сутки, плюс Россия добавит 300–500 тыс. барр./сутки, и одновременно упадет спрос из-за мер против коронавируса, то легко может цена упасть и ниже $25, так как это очень большие объемы. Есть и позитивные изменения, Китай постепенно восстанавливается, но, похоже, что жесткие ограничения будут в других странах», — сказала она.