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Bloomberg сообщил об «астрономическом» подорожании фрахта нефтетанкеров

В марте ставки фрахтования танкеров для транспортировки нефти с Ближнего Востока в Китай подскочили на 700%. Агентство связывает резкий рост с повышенным спросом на суда на фоне ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией
BRENT BR-4.20 $30,85 +0,03%
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Ставки фрахта супертанкеров для нефтяных компаний выросли до «непомерно высоких» и «астрономических сумм» на фоне спроса на суда и действий Саудовской Аравии, пишет Bloomberg. Эр-Рияд ранее объявил, что Saudi Aramco предоставит покупателям скидки в размере $6–8 на баррель нефти.

Так, по данным компании Tankers International, ставка фрахта супертанкера Princess Mary превысила $400 тыс. в сутки. Индийская Reliance Industries Ltd зарезервировала судно для транспортировки нефти с Ближнего Востока на западное побережье Индии в начале апреля. Как отмечает агентство, расстояние до Джамнагара, ключевого нефтеперерабатывающего центра на этом побережье, составляет порядка 1,3 тыс. миль (более 2 тыс. км), или 4–5 дней пути.

Эксперты предупредили о небывалом превышении добычи нефти над спросом
Экономика

Цены выросли для дальних маршрутов. По данным Балтийской биржи (товарная и фрахтовая биржа), на второй неделе марта ставка фрахтования танкера с Ближнего Востока в Китай подскочила на 700%, до $243 тыс. в сутки.

Спрос на танкеры вырос на фоне наращивания Россией и Саудовской Аравией нефтедобычи в стремлении победить в ценовой войне, пишет Bloomberg. Агентство со ссылкой на судовых брокеров и участников рынка также сообщает, что саудовская National Shipping Co., которой принадлежит около 40 танкеров, забронировала дополнительно до 30 судов для загрузки в конце марта или начале апреля. 10 марта Bloomberg со ссылкой на источники писал, что компания зафрахтовала по меньшей мере восемь супертанкеров вместимостью по 2 млн баррелей.

Ценовая война ставит под угрозу добычу не только в США, но и в России
Бизнес

Saudi Aramco ранее заявила, что увеличит поставки в апреле до 12,3 млн, а затем — до 13 млн баррелей в сутки. После объявления Эр-Рияда цены на нефть упали почти на 4%.

По мнению опрошенных Bloomberg экспертов, у России есть преимущества, которые позволят выстоять в ценовой войне с Саудовской Аравией. К их числу относится, в частности, низкая себестоимость добываемой в стране нефти. В то же время аналитики IHS Markit считают, что противостояние Москвы и Эр-Рияда может привести к тому, что к середине текущего года переизбыток предложения может составить от 800 млн до 1,3 млрд баррелей.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: нефтетанкер, транспортировка нефти, Саудовская Аравия
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