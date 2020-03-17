Аналитики допустили дальнейшее падение котировок нефти

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Цены на нефть в ближайшие две недели могут опуститься до $25–30 за баррель, считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

По его словам, баланс на рынке остается неблагоприятным для стоимости углеводородов, и цены на нефть будут опускаться. Он отметил, что рост мировых цен на нефть 17 марта на 5% является «техническим отскоком».

«Кроме того, может сказываться то, что США будут закупать нефть для стратегического резерва, а также медленное восстановление спроса в Китае», — сказал он РБК.

«Если в апреле Саудовская Аравия нарастит добычу до 13 млн барр./сутки, плюс Россия добавит 300–500 тыс. барр./сутки, и одновременно упадет спрос из-за мер против коронавируса, то легко может цена упасть и ниже $25, так как это очень большие объемы. Есть и позитивные изменения, Китай постепенно восстанавливается, но, похоже, что жесткие ограничения будут в других странах», — заявил РБК аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.