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Аналитики допустили дальнейшее падение котировок нефти

Фото: David Hecker / Getty Images

Цены на нефть в ближайшие две недели могут опуститься до $25–30 за баррель, считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

По его словам, баланс на рынке остается неблагоприятным для стоимости углеводородов, и цены на нефть будут опускаться. Он отметил, что рост мировых цен на нефть 17 марта на 5% является «техническим отскоком».

«Кроме того, может сказываться то, что США будут закупать нефть для стратегического резерва, а также медленное восстановление спроса в Китае», — сказал он РБК.

«Если в апреле Саудовская Аравия нарастит добычу до 13 млн барр./сутки, плюс Россия добавит 300–500 тыс. барр./сутки, и одновременно упадет спрос из-за мер против коронавируса, то легко может цена упасть и ниже $25, так как это очень большие объемы. Есть и позитивные изменения, Китай постепенно восстанавливается, но, похоже, что жесткие ограничения будут в других странах», — заявил РБК аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

Цены на нефть выросли на 5% после рекордного за четыре года падения
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По мнению Полищука, в случае стабилизации экономической ситуации к лету мировой спрос восстановится, но цены вернутся к прежним значениям лишь частично. «Останутся относительно низкими — $30–40 за баррель, скорее всего, до конца года. После снижения добычи у производителей с высокой себестоимостью, в том числе США, цены начнут восстанавливаться к уровням — $50–60, но это уже скорее ближе к концу 2021 года. Если, конечно, участники ОПЕК+ не вернутся к переговорам и не будут ограничивать добычу опять», — добавил он.

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов в разговоре с РБК предположил, что на текущей неделе нефть будет торговаться в диапазоне $30–42 за баррель. «После падения на 50% с начала года никакой импульс роста на 5 или 10% не сможет перекрыть это снижение цены просто по законам математики. Закрытие коротких позиций будет ненадолго поднимать котировки к верхней границе. Через три-четыре месяца можно рассчитывать на устойчивый подъем цены к $40», — пояснил он.

17 марта мировые цены на нефть выросли на 5% после рекордного за четыре года падения. С начала 2020 года цена на нефть снизилась на 50%.

Рекордное падение цен на нефть было вызвано тем, что на фоне вспышки коронавируса в мире Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и Россия не смогли договориться о продлении соглашения об ограничении добычи.

Теги: цены на нефть, добыча, новости РБК, доллар
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