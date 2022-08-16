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Иран заявил о возможном подключении к системе «Мир» за несколько месяцев

Сейчас карту российской платежной системы можно использовать в 11 странах, кроме России. Еще минимум шесть стран, включая Иран, заявляли о возможном подключении к системе «Мир»
Фото: Nazanin Tabatabaee / Reuters
Фото: Nazanin Tabatabaee / Reuters

Иран и Россия ведут переговоры о внедрении в стране платежной системы «Мир», у исламской республики есть инфраструктура для подключения в течение нескольких месяцев, сообщил заместитель главы МИД страны по экономическим вопросам Мехди Сафари.

«В случае соглашения двух сторон на переговорах Иран может в течение нескольких месяцев присоединиться [к ней]», — пообещал он (цитата по ТАСС).

Сафари отметил, что страны решили «создать аналог SWIFT (международная система передачи банковской информации. — РБК)» «для дедолларизации платежей», в этом вопросе стороны близки к соглашению.

Гендиректор управления по банковским и страховым вопросам Министерства экономики Ирана Корбан Эскяндари пояснил, что на первом этапе «Мир» может применяться для финансовых операций только с Россией, а в дальнейшем и с другими государствами.

В Иране запустят российскую платежную систему «Мир»
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Фото:Chris McGrath / Getty Images

В конце июля Сафари отмечал, что между сторонами достигнуто соглашение о внедрении в Иране системы «Мир». Пока картами этой системы можно расплачиваться в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Еще несколько стран заявили, что рассматривают возможность использовать на своей территории карты «Мир» — это Мьянма, Нигерия, Бахрейн, Таиланд и Куба. В июле Ассоциация туроператоров России сообщила, что в последней уже появилась возможность снимать с карт «Мир» наличные в местных банкоматах, но Ростуризм опроверг эту информацию. Тем не менее ведомство подтвердило, что работа по организации обслуживания карт на Кубе действительно ведется.

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Теги
Лилия Пашкова
Иран платежная система "Мир"
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