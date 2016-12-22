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Силуанов прокомментировал предложение об изъятии сверхдоходов у компаний
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Силуанов прокомментировал предложение об изъятии сверхдоходов у компаний
Бизнес, 18:08
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Силуанов прокомментировал предложение об изъятии сверхдоходов у компаний

Правительство России не будет заставлять предпринимателей делиться своими сверхдоходами из-за ослабления рубля. Об этом заявил министр финансов Антон​ Силуанов в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканала «Россия 1», передает «РИА Новости». Так он ответил на вопрос, могли бы бизнесмены, обладающие очень высоким доходом, дать часть денег государству.

Силуанов рассказал, что знает таких предпринимателей, которые делятся с государством​ добровольно, но обычно в рамках «каких-то» благотворительных акций. «Как-то предлагать или намекать на это мы не планируем», — заметил глава Минфина.

Глава Минфина задался вопросом, что важнее: «получить ресурс и потерять доверие». «Или все-таки сохранить доверие, стабильность, но дополнительный ресурс от девальвации рубля будет работать в экономике этих предприятий?» — сказал Силуанов. Он пояснил, что дело в том, каким образом компании распоряжаются своими сверхдоходами. В том случае если они идут на дивиденды и «обогащение собственников — это одно», пояснил глава Минфина. А если же эти средства инвестируются в производство и в создание новых рабочих мест, то это темы, о которых «надо говорить с этими предприятиями», сказал министр финансов. Он подчеркнул, что деньги лучше «не изымать в бюджет», а сделать так, чтобы они «работали в России».

Изъять ₽500 млрд: где Белоусов нашел сверхдоходы на майские указы
Бизнес

В четверг, 9 августа, сообщалось, что помощник президент Андрей Белоусов написал Владимиру Путину письмо, в котором он предлагал изъять сверхдоходы у 14 компаний, среди которых Evraz, ММК, НЛМК, АЛРОСА, «Норникель», «Сибур». По его мнению, всего нужно изъять 513,7 млрд руб. и направить их на выполнение майских указов. Как сообщал источник РБК, Путин поставил на письме резолюцию «Согласен». Однако, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

Теги: Антон Силуанов , нефтяные сверхдоходы , Правительство
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