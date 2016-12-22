Минэкономразвития разработало план по ускорению роста инвестиций

Власти планируют нарастить инвестиции за счет улучшения делового климата, сокращения госсектора и упрощения доступа к финансированию. Ускорения не достичь, пока драйвером инвестиций не станет частный сектор, говорят эксперты

План ускорения инвестиций, который поручил подготовить президент Владимир Путин, будет предусматривать несколько направлений — от улучшения инвестклимата до развития инфраструктуры и финансовой поддержки компаний. Такие меры включены в проект документа, который подготовило Минэкономразвития (есть у РБК).

Задачу увеличить долю инвестиций до 25% ВВП (сейчас она составляет около 21%) Путин поставил в послании Федеральному собранию — правительство и ЦБ должны подготовить соответствующий план действий до середины июля. Нарастить инвестиции нужно «во что бы то ни стало» ради обеспечения устойчивого экономического роста, подчеркивал российский президент.

Минэкономразвития предлагает разогнать инвестиционную активность за счет мер, распределенных на пять ключевых блоков, следует из документа. Это улучшение инвестклимата и снижение издержек для бизнеса, развитие инфраструктуры, повышение эффективности госкомпаний и развитие конкуренции, увеличение финансового обеспечения инвестактивности, а также рост инвестиций в секторе энергетики, промышленности и транспорта.

«Важно понимать, что рост инвестиционной активности с 21 до 25% — это качественные изменения всей структуры расходов экономики. Он не может произойти только за счет роста инвестиций. В ближайшие три-шесть лет должно произойти изменение структуры расходов», — сказал журналистам в среду министр экономического развития Максим Орешкин. Единственный способ достичь целевых уровней сейчас — это рост нормы сбережений и увеличение инвестиционного спроса со стороны предприятий, подчеркнул он. Это означает, что для ускорения инвестиций необходима положительная динамика реальных доходов и зарплат граждан.

«Уровень инвестиций к ВВП входил и в предыдущие майские указы (в 2012 году их планировалось нарастить до 25% к 2015 году и до 27% — к 2018-му. — РБК), и показатель не был достигнут», — напомнила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Важно, чтобы инвестиции совершались частными компаниями, сейчас же драйверами инвестиций являются государственные проекты. «У нас на данный момент инвестиции растут на трех очень крупных опорах — это инвестиции на юге России, инфраструктура Крыма и Краснодарского края, это инвестиции в жилищное строительство в Москве и газопроводная инфраструктура в Китай на Дальнем Востоке. Все эти три оазиса инвестиционного роста — это государственные инвестиции», — сказала РБК Орлова.

Деловой климат

Первый блок предложений касается улучшения инвестклимата. Минэкономразвития предлагает пользоваться инструментом «Трансформация делового климата». Этот механизм, как писал РБК, означает не готовый набор конкретных предложений, спущенных сверху, а формат их обработки — перечень мер будет обновляться каждые полгода. Рассматривать поступающие предложения будут в Агентстве стратегических инициатив — экспертной площадке, работу которой курирует, в частности, помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов.

Минэкономразвития к 1 октября также представит законопроект по снижению уголовно-правовых рисков ведения бизнеса, говорится в проекте плана министерства. Он будет предусматривать переквалификацию некоторых экономических преступлений (вместо уголовных они станут административными), а также исключение меры наказания в виде лишения свободы за совершение отдельных экономических преступлений, в том числе за счет кратного увеличения пороговых размеров ущерба.

К сентябрю также будет готов закон о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс, а в следующем июне — постановление правительства о закрытом перечне таких платежей с едиными правилами их уплаты (эта мера уже давно обсуждается в правительстве и Госдуме), говорится в проекте плана. Кроме того, в июне 2019 года ведомства подготовят законопроект по реструктуризации долгов испытывающих трудности компаний-должников.

Инфраструктура

Инфраструктурные инвестиции должны расти на 1,5 трлн руб. в год, сказал Орешкин. Для этого правительство с 2019 года создаст специальный фонд инфраструктурных инвестиций, который планируется наполнять за счет внутренних заимствований, напомнил он. Объем фонда, по плану властей, должен достичь 3% ВВП за шесть лет.

Механизм ГЧП (государственно-частного партнерства) и концессий для инфраструктурных проектов будет упрощен, следует из плана Минэкономразвития. Министерство вместе с другими ведомствами планирует усовершенствовать конкурсные процедуры, а также порядок налогообложения операций, связанных с реализацией таких проектов.

Для модернизации генерирующих объектов электростанций будет создан специальный инструмент привлечения инвестиций — проекты будут отбираться по критерию конечной стоимости электроэнергии для потребителей. Минэнерго совместно с Минэкономразвития представят его уже в сентябре, следует из документа. «Если в генерирующие мощности не будет волны инвестиций в перспективе шести—десяти лет, можно столкнуться с дефицитом электроэнергии и существенным ростом тарифов», — сказал Орешкин.

Для регионов будут сформированы единые правила создания, финансирования и оценки эффективности особых инвестиционных режимов. Кроме того, Минфин и Минэкономразвития представят в сентябре 2019 года новые подходы к предоставлению льгот по уплате налогов и страховых взносов для компаний, реализующих инвестпроекты. Регионам с сентября будет предоставляться господдержка для возмещения затрат на создание объектов инфраструктуры особых экономических зон​.

Конкуренция

Третий блок плана будет включать меры по развитию конкуренции и повышению эффективности госкомпаний — эта часть документа перекликается с планом по развитию конкуренции, который в конце прошлого года утвердил президент. Минэкономразвития предлагает ограничить создание унитарных предприятий на конкурентных рынках, запретить государству приобретать акции компаний, которые работают на конкурентных рынках. Доля госсектора в ВВП, по оценке Центра стратегических разработок (ЦСР), составляет 46% по итогам 2016 года. Но этот показатель растет: глава совета ЦСР Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату, говорил, что, например, санация «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка увеличила долю госсектора на 0,2–0,3%.

Минэкономразвития в своих предложениях по конкуренции предлагает Центробанку разработать детальный план выхода из капитала санируемых банков. Такая мера, как следует из предложений МЭР, приведет к снижению присутствия государства в банковском секторе. По мнению Орешкина, найти покупателя на санируемые банки вполне возможно. «Это вопрос цены. При приведении балансов банков в порядок, обеспечении достаточной капитализации и построении эффективной модели, конечно, [покупатели] найдутся», — сказал он.

МЭР предлагает также разработать меры по определению дивидендной политики компаний с государственным участием. Подход к дивидендам у правительства и госкомпаний традиционно разный — например, как следует из заключения Счетной палаты, в 2018 году федеральный бюджет недополучит дивидендов госкомпаний на 43,2 млрд руб. Дело в том, что, согласно оценкам Росимущества, в 2018 году такие поступления составят 207,3 млрд руб., что на 43,2 млрд руб. меньше цифры, которую в поправках в бюджет закладывает Минфин.

В России уже сейчас действует гибкий набор инструментов по развитию конкуренции, говорит зампред комитета РСПП по развитию конкуренции Александр Ситников — это видно по регулированию рынка производства бензина, ограничению «произвола торговых сетей» и снижению цен на лекарства, перечисляет он. «Наиболее серьезным фактором, ограничивающим экономический рост и интенсивность конкуренции, выступает неопределенность, связанная с внешнеполитическими условиями», — говорит Ситников.

Финансы и отрасли Одна из ключевых мер блока финансового обеспечения наращивания инвестиций затрагивает кредитование малого и среднего бизнеса (МЭР ранее уже предлагало «перезагрузку» механизма поддержки малого бизнеса, в частности снижение норм резервирования по кредитам небольшим компаниям). Кроме того, министерство напоминает о концепции индивидуального пенсионного капитала, разработанной Минфином и ЦБ (ее ключевым элементом была автоподписка граждан на отчисления на пенсию, нарастающие с 1 до 6% с зарплаты в течение пяти лет). Еще одна мера — развитие «фабрики проектного финансирования», оператором которой станет ВЭБ. Пятое — отраслевое — направление плана Минэкономразвития касается мер поддержки промышленности (для этого, в частности, планируется создать 50 региональных фондов поддержки), транспортной отрасли (ей помогут субсидированием кредитов) и энергетического сектора.

Основный упор в плане Минэкономразвития делается на государственные инвестиции и существенное привлечение частных инвесторов, считает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. «И то и другое может и не сработать», — говорит он. Предыдущий опыт показывает, что выделение денег государством происходит медленно и процедура очень забюрократизирована, указал экономист. «Даже если средства [на развитие инфраструктуры] будут выделены через новые заимствования, не факт, что эти средства будут быстро поступать в экономику», — отметил экономист.

Инвестиции в инфраструктуру связаны с «относительно низкой нормой рентабельности и большими рисками, потому что это длинный период окупаемости», напомнил Тихомиров. С учетом геополитического фактора и ситуации на мировых рынках есть сомнения в том, что удастся привлечь частные инвестиции в необходимых масштабах, а без них инфраструктурные проекты могут осуществляться очень медленно и планы по увеличению доли инвестиций в ВВП до 25% могут не реализоваться, подчеркнул собеседник РБК.