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Экономика ,  
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Правительство из-за пандемии сократило срок для налогового резидентства

Минфин ослабит правило, согласно которому налоговыми резидентами признаются только граждане, которые провели в России не менее 183 дней за год. Это коснется россиян, вынужденно оставшихся за рубежом из-за закрытия границ
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Застрявшие за рубежом россияне останутся налогоплательщиками в России, даже если провели в стране менее 183 дней в год. Правительство одобрило соответствующие поправки в Налоговый кодекс, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Из-за закрытия границ для сдерживания распространения коронавируса некоторые граждане не могли вернуться в Россию по объективным причинам — из командировки, отпуска, с учебы или после лечения, отметил министр.

Такие граждане получат право остаться налоговыми резидентами России, если срок их фактического пребывания в стране составит от 90 до 182 дней в течение 2020 года. «Это позволит им сохранить неизменным размер налоговой ставки по НДФЛ и не утратить право на применение налоговых вычетов», — сказал Силуанов. Для подтверждения статуса нужно будет подать заявление в налоговый орган.

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Фото: Максим Коротченко / ТАСС

В начале пандемии Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) рекомендовала странам изменить законодательство, чтобы изоляция не влияла на налоговое резидентство. Эти рекомендации, например, применили в Великобритании. Изначально Минфин не хотел идти на уступки, сообщал Forbes.

Ослабление правила 183 дней можно позволить застрявшим за рубежом по уважительным причинам россиянам избежать неприятных налоговых последствий в иностранной стране, пояснил РБК партнер компании Paragon Advice Group Александр Захаров. Для бизнесменов, которые раньше, наоборот, покидали страну, чтобы не отчитываться об иностранных активах и платить налоги в России, «ничего не меняется», подчеркнул эксперт.

Утрата налогового резидентства России — одна из стратегий состоятельных бизнесменов по снижению налогов. Многие предприниматели пользуются лазейкой, уезжая за рубеж, чтобы не отчитываться перед Федеральной налоговой службой (ФНС) об иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли, отмечал ранее министр финансов Антон Силуанов.

Пандемия коронавируса могла заставить богатых россиян платить налоги в России, сообщал РБК. По данным Forbes, в России остались как минимум 50 бизнесменов из рейтинга 200 богатейших предпринимателей. Большинство из них решили переждать ограничения в Москве и Московской области.

Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа. Пока никаких решений об открытии границ России нет, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В июне премьер-министр России Михаил Мишустин частично снял ограничения на въезд и выезд из страны: только для ухода за родственниками за рубежом, лечения, работы или учебы.

Автор: Ольга Агеева
Теги: налоги, налоговое резидентство, закрытие границы
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