Почти 2,5 тыс. крупных компаний получили отсрочку по налогам

Малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей предоставлена отсрочка по налогам на ₽140 млрд, а крупным компаниям — только на ₽10,5 млрд, сообщили РБК в ФНС. Эксперты ожидают, что основной поток заявок будет ближе к осени

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Государство перенесло бизнесу уплату налогов на общую сумму 150,5 млрд руб., сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Основная масса отсрочек приходится на малый и средний бизнес, тогда как крупные компании получили право отложить налоговые выплаты лишь на 10,5 млрд руб.

Тем, кто еще не получил отсрочку, налоговые органы подтверждают право на эту льготу, чтобы облегчить планирование деятельности.

Индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек) и некоммерческим организациям отсрочка предоставлена автоматически.