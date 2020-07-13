Почти 2,5 тыс. крупных компаний получили отсрочку по налогам

Отсрочки для крупного бизнеса
В отличие от предприятий малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей, проходящих по критериям выручки и числа занятых, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую.
- В мае-июне такой возможностью воспользовались 2,4 тыс. компаний, общая сумма отсрочки для них составила 10,5 млрд руб. В основном они из отраслей авиаперевозок, сухопутного транспорта, гостиничного бизнеса, сферы туризма, спорта, культуры, досуга и услуг, уточнили в ФНС.
Сумму запрошенных отсрочек ФНС не раскрывает. Основной поток заявок ФНС ждет в июле-августе из-за переноса сроков подачи налоговых деклараций.
Отсрочка предоставляется по налогам, срок оплаты которых уже наступил. «Для спокойного планирования бизнеса» налоговые органы предоставляют тем, кто еще не сдал нужные декларации или если не наступили сроки, которые нужно перенести, предварительное подтверждение соблюдения условий отсрочки или рассрочки, сообщили в ФНС.
Общая сумма предоставленной бизнесу налоговой отсрочки на 150,5 млрд руб. составляет 1% от общих налоговых доходов консолидированного бюджета за январь—апрель, которые, по последним данным Минфина, приблизились к 11 трлн руб.
Что не так с этой мерой поддержки
«Учитывая масштаб проблем бизнеса и экономики, 10,5 млрд руб. — цифра, безусловно, маленькая», — прокомментировал РБК управляющий партнер юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Лемчик. Обязательства только одной крупной компании могут достигать нескольких сотен миллионов рублей или даже нескольких миллиардов, отмечал ранее партнер КПМГ Михаил Орлов.
Отсрочка предоставляется только после появления задолженности. По этой причине льгота не востребована у крупных, особенно консервативных, компаний, рассказал Орлов. К тому же с долгами по налогам нельзя участвовать в тендерах и заключать госконтракты.
Налоговая отсрочка позволяет перекрыть кассовые разрывы пострадавших компаний и направить суммы, подлежащие оплате в качестве налогов, на восстановление бизнеса, говорит Лемчик: «Но нужно учитывать, что это не освобождение от уплаты налогов, и предпринимателям нужно крепко задуматься, что произойдет, когда отсроченный период наступит».
Налоговая отсрочка — не самая эффективная мера поддержки, считает партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александр Овеснов. Перенесенный на небольшой срок платеж затем суммируется с текущими налоговыми платежами. «Так что в целом существенного эффекта плательщик не получает. Скорее рискует столкнуться с дополнительными трудностями, когда срок отсрочки закончится», — пояснил Овеснов.
Крупные компании из пострадавших отраслей могут претендовать на отсрочку по налогам в случае падения доходов более чем на 10% или убытков. Можно пройти тест на сайте ФНС и проверить, может ли предприятие претендовать на льготы. Там же даются ответы на часто задаваемые вопросы.
Если отсрочка или рассрочка (постепенный расчет равными платежами каждый месяц) запрашивается на срок до шести месяцев, обеспечение не требуется. На более долгий срок — нужно предоставить залог, поручительство или банковскую гарантию, а также график погашения долга.
Кроме того, на упрощенный порядок отсрочки по основным налогам — НДС и страховым взносам — может претендовать только ограниченный круг предприятий, перечисленных в постановлении № 570 (19 видов деятельности). За периметром оказались розничная торговля непродовольственными товарами, кинотеатры, музеи, стоматологические кабинеты и ряд других пострадавших отраслей.
Минфин из-за потерь бюджета не поддерживает расширение льготного порядка. «Принимая во внимание, что в сегодняшней ситуации расходы на социальные обязательства государства возрастают, а также учитывая дефицит федерального бюджета в сложившихся обстоятельствах в 2020 году, расширение круга налогоплательщиков, которые могут претендовать на предоставление отсрочки (рассрочки) по уплате НДС, может привести к существенным негативным последствиям для федерального бюджета», — отмечается в письме Минфина.
Предприятия, которые не относятся к пострадавшим отраслям и не попадают под особые льготные условия, могут попросить об отсрочке на общих основаниях. Но на таких условиях получить отсрочку или рассрочку практически невозможно из-за зачастую невыполнимых требований, рассказал Овеснов: «Не говоря уже о том, что предоставление отсрочки, даже при выполнении всех условий, является правом, а не обязанностью ФНС».
На общих основаниях получить отсрочку чрезвычайно сложно, подтверждает Лемчик. «Мы подали очень много заявлений для наших клиентов о предоставлении отсрочки, соблюдая все правила, но пока положительных решений по ним не вынесено, за исключением компаний из пострадавших сфер», — поделился эксперт.