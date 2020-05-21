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Минфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии

Многие бизнесмены рискуют стать налоговыми резидентами стран, в которых застряли на самоизоляции. Для начисления налогов в России нужно находиться в стране 183 дня, Минфин пока не собирается ослабить это правило
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, многие бизнесмены могут стать налоговыми резидентами стран, в которых они не планировали оставаться долгое время. В России налогоплательщиками признаются лица, которые находятся в стране 183 дней в течение 12 месяцев. Минфин при этом пока не собирается сделать послабления для «невольных» налогоплательщиков, которые застряли в России из-за пандемии, пишет Forbes.

По данным издания, из-за вынужденной самоизоляции в России остались как минимум 50 бизнесменов из рейтинга 200 богатейших предпринимателей. Большинство из них решили переждать ограничения в Москве и Московской области. Среди бизнесменов много тех, кто проводит большую часть времени за рубежом, что освобождает их от декларации иностранных активов и контролируемых компаний. Однако они будут обязаны задекларировать зарубежные активы и заплатить налог с прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК), если останутся в России дольше 183 дней, поясняли РБК эксперты. Кроме того, невыездными предприниматели становятся не только из-за закрытых границ в большинстве стран, но в связи с кризисом, когда они не могут оставить бизнес, говорил РБК партнер по международному налогообложению компании «Кроу Экспертиза» Рустам Вахитов.

Источник Forbes, участвовавший в подготовке предложений от бизнеса на совещаниях правительства по антикризисным мерам, сообщил, что в начале марта по этому вопросу предлагалось сделать исключение для 2020 года. Представители индустрии, в частности, просили не учитывать дни вынужденной самоизоляции в другой стране. «Минфин сказал, что они не готовы это делать», — сказал собеседник издания.

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Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Глава ФНС Даниил Егоров в апреле проводил вебинар с представителями американского и европейского бизнес-сообщества, где его спрашивали о том, что делать с «влиянием COVID-19 на налоговое резидентство». Егоров ответил, что готов выслушать предложения, как решить эту проблему в России. Как подчеркивает источник Forbes, он при этом дал открыто понять, что власти не готовят никаких изменений в законодательстве. В ФНС вопросы издания переадресовали Минфину, там Forbes подтвердили, что пока не планируют соответствующие изменения.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Как пишет издание, Егоров указывал, что работа по изменению правил о резидентстве ведется в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Там указывали, что пребывание физлица в другой стране не означает изменение привычного местонахождения, на основании которого определяется налоговое резидентство. Дни самоизоизоляции в этом случае предложили не учитывать. Эти рекомендации, например, применили в Великобритании. При этом общее количество дней, проведенных в самоизоляции, там не должно превышать 60, и государство необходимо покинуть, как только оно откроет границы, независимо от того, сможет ли выезжающего принять страна его гражданства.

Директор группы оказания услуг в области налогообложения частных клиентов EY Анна Савон рассказала Forbes, что пока нет конкретного законопроекта по налоговому резидентству, нельзя говорить о том, что Россия будет следовать этим рекомендациям ОЭСР.

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Для решения проблемы PwC планирует предложить ФНС дать возможность людям добровольно признавать себя налоговыми резидентами, даже если они провели в стране менее 183 дней. Опрошенные изданием эксперты допускают, что заявитель мог бы представитель доказательства того, что у него были планы провести в России большую часть года, либо свидетельства о том, что он собирался выехать из страны и не возвращаться в ближайший год.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: налоговое резидентство, Минфин, коронавирус
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