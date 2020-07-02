Власти впервые в 2020 году рекомендовали госкомпании не платить дивиденды

Власти рекомендовали «Аэрофлоту» не выплачивать дивиденды за 2019 год. Отрасль пострадала от ограничений из-за коронавируса

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Правительство рекомендовало разрешить «Аэрофлоту» не выплачивать дивиденды за 2019 год. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Минфину, Минтрансу и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов Российской Федерации для участия в заседании совета директоров и в годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Аэрофлот — российские авиалинии» при рассмотрении вопроса повестки дня о размере дивидендов по акциям указанного акционерного общества и порядку их выплаты по итогам деятельности за 2019 год не предусматривать выплату дивидендов за 2019 год», — указано в распоряжении.

До сих пор не было директив не платить дивиденды по итогам 2019 года, сказал РБК источник в правительстве. Но наверняка такие указания последуют, добавил он. Например, транспортная отрасль очень сильно пострадала из-за ограничений, введенных на фоне эпидемии коронавируса, отметил источник.

Представитель «Аэрофлота» отказался от комментариев.