Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 70,52 (+0,08) Quote, 12:50
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 79,52 (+0,33) Quote, 12:50
Давид Рафаловский — РБК: «Весь мир уже в облаке, и Россия там будет» Индустрия 4.0, 22:40  Суд отменил приговор осужденному на десять лет экс-чиновнику Минобороны Общество, 22:31 НБА заявила о девяти новых случаях заражения игроков коронавирусом Спорт, 22:28 Лукашенко поздравил Путина с одобрением поправок в Конституцию Политика, 22:19 Власти впервые в 2020 году рекомендовали госкомпании не платить дивиденды Бизнес, 22:17 Woman Who Matters: Анна Рудакова — о рабочем графике, воспитании и детях РБК Стиль и Поклонная 9, 22:05 Эксперты оценили возможный ущерб от переделки Святой Софии в мечеть Общество, 22:02 Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова Бизнес, 21:55 Глава НАО заявил об отказе от объединения с Архангельской областью Политика, 21:54 Суд вынес приговор сбившему сотрудника ДПС сыну экс-сенатора Общество, 21:53 Глава НАО — РБК: «Я понимал, результат должен быть выше 50%» Политика, 21:46 СМИ назвали основные трансферные цели «Манчестер Сити» Спорт, 21:30 Факультет нужных вещей: какие кадры требуются цифровой экономике Экономика образования, 21:30  В музеях Москвы после открытия выявили локальные вспышки COVID-19 Общество, 21:28
Антикризисные меры ,  
0 

Власти впервые в 2020 году рекомендовали госкомпании не платить дивиденды

Власти рекомендовали «Аэрофлоту» не выплачивать дивиденды за 2019 год. Отрасль пострадала от ограничений из-за коронавируса
Аэрофлот AFLT ₽81,66 -0,83% Купить
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Правительство рекомендовало разрешить «Аэрофлоту» не выплачивать дивиденды за 2019 год. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Минфину, Минтрансу и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов Российской Федерации для участия в заседании совета директоров и в годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Аэрофлот — российские авиалинии» при рассмотрении вопроса повестки дня о размере дивидендов по акциям указанного акционерного общества и порядку их выплаты по итогам деятельности за 2019 год не предусматривать выплату дивидендов за 2019 год», — указано в распоряжении.

До сих пор не было директив не платить дивиденды по итогам 2019 года, сказал РБК источник в правительстве. Но наверняка такие указания последуют, добавил он. Например, транспортная отрасль очень сильно пострадала из-за ограничений, введенных на фоне эпидемии коронавируса, отметил источник.

Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа
Бизнес
Фото: Kevin Kurek / DPA / ТАСС

Представитель «Аэрофлота» отказался от комментариев.

Согласно Центру раскрытия корпоративной информации, заседание совета директоров «Аэрофлота» назначено на 2 июля.

Контрольным пакетом акций «Аэрофлота» через Росимущество владеет государство: ему принадлежит доля 51,2%. В то же время Минфин на протяжении последних лет настаивает на едином подходе к дивидендам госкомпаний, требуя от них направлять на выплаты акционерам 50% от чистой прибыли по МСФО вместо нынешних 25%. «Мы должны найти доходы для финансирования наших обязательств. Кроме того, государство купило актив и что-то должно с него иметь. И должны быть общие условия», — говорил в интервью РБК глава ведомства Антон Силуанов.

На фоне распространения коронавируса Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение.

В начале июня компания сообщила об убытках в размере более 22 млрд руб. за первый квартал 2020 года. В марте из-за введения карантина пассажиропоток авиакомпании просел на 37,4%.

В середине июня стало известно, что «Аэрофлот» планирует выпустить допэмиссию на сумму 80 млрд руб. Об этом со ссылкой на источник сообщал Reuters. По словам собеседника агентства, государство может купить акции на 50 млрд руб., а оставшуюся долю приобретут ВТБ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в равных пропорциях.

На фоне сообщений о возможной допэмиссии акции «Аэрофлота» 17 июня упали на 5,13%, до 85 руб.

Авторы: Виктория Полякова, Тимофей Дзядко
Теги: «Аэрофлот», дивиденды, коронавирус
Материалы по теме
«Аэрофлот» отменил сбор за переоформление билетов по России на июнь
Общество
Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом квартале вырос на 43%
Бизнес
В «Аэрофлоте» сочли возможным возобновление полетов за рубеж летом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter