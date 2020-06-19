Россия приготовилась разорвать соглашение о налогообложении с Кипром

Предложение Москвы увеличить налоги для российских резидентов Кипра до 15% не встретило понимания у властей Никосии

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Россия намерена разорвать действующее соглашение с Кипром об избежании двойного налогообложения (СИДН). Объясняется это тем, что власти островного государства не представили Москве свои предложения по изменению ставок, рассказал РБК федеральный чиновник.

«Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщают, что переговоры об изменении налогового соглашения с Кипром зашли в тупик. По их словам, Кипр в ответ на предложение Москвы увеличить действующие ставки при предложил их сохранить, ужесточив при этом контроль за иностранными структурами российского бизнеса. Однако Москва настаивает на их повышении, угрожая денонсировать ныне действующий договор уже осенью, пишет газета.

Сейчас налоговое соглашение с Кипром предусматривает, что выплаты дивидендов в пользу резидентов Кипра из России можно снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам — до 0%.

После одностороннего выхода из СИДН с Кипром все выплаты (дивиденды, проценты, роялти) в пользу резидентов Кипра из России будут облагаться в соответствии с российским Налоговым кодексом, то есть по ставке 15% (дивиденды) и 20% (проценты, роялти). Могут также пострадать российские компании и физлица, которые получают доход с Кипра, поскольку налогообложение этих выплат будет осуществляться по законодательству Кипра, без применения СИДН.