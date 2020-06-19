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Экономика ,  
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Россия приготовилась разорвать соглашение о налогообложении с Кипром

Предложение Москвы увеличить налоги для российских резидентов Кипра до 15% не встретило понимания у властей Никосии
Фото: Petros Karadjias / AP
Фото: Petros Karadjias / AP

Россия намерена разорвать действующее соглашение с Кипром об избежании двойного налогообложения (СИДН). Объясняется это тем, что власти островного государства не представили Москве свои предложения по изменению ставок, рассказал РБК федеральный чиновник.

«Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщают, что переговоры об изменении налогового соглашения с Кипром зашли в тупик. По их словам, Кипр в ответ на предложение Москвы увеличить действующие ставки при предложил их сохранить, ужесточив при этом контроль за иностранными структурами российского бизнеса. Однако Москва настаивает на их повышении, угрожая денонсировать ныне действующий договор уже осенью, пишет газета.

Сейчас налоговое соглашение с Кипром предусматривает, что выплаты дивидендов в пользу резидентов Кипра из России можно снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам — до 0%.

Минфин предложил Кипру убрать все льготы по налогу на дивиденды из России
Экономика
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

После одностороннего выхода из СИДН с Кипром все выплаты (дивиденды, проценты, роялти) в пользу резидентов Кипра из России будут облагаться в соответствии с российским Налоговым кодексом, то есть по ставке 15% (дивиденды) и 20% (проценты, роялти). Могут также пострадать российские компании и физлица, которые получают доход с Кипра, поскольку налогообложение этих выплат будет осуществляться по законодательству Кипра, без применения СИДН.

Идею отменить льготные налоговые ставки «для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета», предложил 25 марта президент Владимир Путин. Налоговые консультанты назвали повышение налога кульминацией деофшоризации. После повышения налога содержать не только офшоры, а все иностранные компании будет менее выгодно, констатировали юристы.

По последним доступным данным ЦБ, за первые девять месяцев 2019 года Россия вложила в Кипр почти $13,5 млрд, а получила менее $4,8 млрд прямых инвестиций.

Авторы: Артем Филипенок, Иван Ткачёв
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