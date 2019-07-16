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Северсталь ₽1 207,46 (+15,15%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,83%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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Силуанов назвал причину распада СССР
Не санкции стали причиной распада СССР, а безответственная финансовая политика времен перестройки, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Советский союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Такое мнение он высказал в интервью MK.ru, отвечая на вопрос корреспондента о том, возможно ли резкое увеличение темпов экономического развития в условиях международных санкций.

«Не мы первые, не мы последние», — сказал Силуанов. После этого министр привел в качестве примера Китай, который также живет в условиях торговых санкций, и Советский Союз.

Отвечая на реплику корреспондента MK о том, что СССР в конечном итоге развалился, глава Минфина заявил, что это произошло как раз тогда, когда ограничения как раз перестали существовать.

«СССР развалился тогда, когда основные экономические барьеры и санкции начали отменяться, — в период перестройки. Развалился не из-за санкций. Советский Союз развалился по причине безответственной экономической и финансовой политики, проводившейся в последние годы его существования», — парировал первый вице-премьер.

По словам Силуанова, современная России принципиально отличается от СССР. «Санкции, конечно, мешают экономическому развитию. Они забирают у нас темпы роста, отнимают дополнительные доходы у граждан. Но хорошо работать можно и нужно и в этих условиях», — заявил он.

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Путин напомнил Зюганову о развале СССР под «чутким руководством» КПСС

Степень воздействия зарубежных санкций на экономику России регулярно становится предметом дискуссий. Президент России неоднократно говорил о том, что такие меры неэффективны и вредят прежде всего тем, кто их вводит.

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В то же время аналитики АКРА указывали, что санкции влияют на экономический рост, хоть и не напрямую, а через экономическую политику властей, а эксперты Института Гайдара указывали, что рост российской экономики в ближайшие годы будет определяться не структурными факторами — качеством самой экономики, а конъюнктурными, такими как фазы делового цикла и случайные шоки.

Президент России не раз называл распад СССР одним из самых трагических событий в истории России. По его словам, это трагедия «прежде всего гуманитарного характера». Отвечая на вопрос, почему это произошло, Владимир Путин говорил, что событие стало следствием несостоятельности политической и экономической систем Советского союза, а также указывал на предпосылки этого в идеях Ленина.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Антон Силуанов, СССР
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