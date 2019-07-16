Силуанов назвал причину распада СССР

Не санкции стали причиной распада СССР, а безответственная финансовая политика времен перестройки, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов

Антон Силуанов (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Советский союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Такое мнение он высказал в интервью MK.ru, отвечая на вопрос корреспондента о том, возможно ли резкое увеличение темпов экономического развития в условиях международных санкций.

«Не мы первые, не мы последние», — сказал Силуанов. После этого министр привел в качестве примера Китай, который также живет в условиях торговых санкций, и Советский Союз.

Отвечая на реплику корреспондента MK о том, что СССР в конечном итоге развалился, глава Минфина заявил, что это произошло как раз тогда, когда ограничения как раз перестали существовать.

«СССР развалился тогда, когда основные экономические барьеры и санкции начали отменяться, — в период перестройки. Развалился не из-за санкций. Советский Союз развалился по причине безответственной экономической и финансовой политики, проводившейся в последние годы его существования», — парировал первый вице-премьер.

По словам Силуанова, современная России принципиально отличается от СССР. «Санкции, конечно, мешают экономическому развитию. Они забирают у нас темпы роста, отнимают дополнительные доходы у граждан. Но хорошо работать можно и нужно и в этих условиях», — заявил он.