Путин прокомментировал новые санкции США

Президент дал оценку новым санкциям США против России, усомнившись в их эффективности. Путин выразил надежду, что американский истеблишмент «рано или поздно» придет к пониманию бесперспективности санкционной политики

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Позиция Вашингтона по антироссийским санкциям выглядит контрпродуктивной, заявил Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё, передает «Интерфакс». Глава государства выразил надежду на то, что осознание бессмысленности санкций все же придет к руководству США.

«Дело не только в позиции президента Соединенных Штатов, дело в позиции так называемого истеблишмента, правящего класса в широком смысле этого слова. Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, все-таки когда-нибудь это осознание придет к нашим американским партнерам и мы начнем сотрудничать в нормальном режиме», — заявил президент.

Отвечая на вопрос о встрече с Дональдом Трампом в Хельсинки, Путин вновь подтвердил, что считает ее полезной, несмотря на то что решить все спорные вопросы главам двух государств не удалось.

«Никто и не рассчитывал, что в двухчасовой беседе мы сможем разрешить все вопросы, которые считались спорными... Президент Трамп высказал свою позицию по этим вопросам, я — свою. Но обмен мнениями, прямой разговор всегда очень полезен», — передает слова Путина «РИА Новости».

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявил о готовности правительства нивелировать влияние новых санкций США на российскую экономику. По его словам, кабмин уже подготовил комплекс мер, который позволит избежать негативного эффекта от очередного санкционного пакета. «По электронике будем заменять недоступные компоненты собственными, недостающие импортировать из стран Юго-Восточной Азии, эти рынки для нас открыты», — рассказал министр.

Первый этап введения нового санкционного пакета США ранее был намечен на 22 августа. Очередные ограничительные меры связаны с «делом Скрипалей» — отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, в котором США и ряд их союзников обвиняют Кремль. Первый этап санкций включает в себя запрет на экспорт в Россию электроники двойного назначения, в том числе компонентов, которые используются в авиации.​