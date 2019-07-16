Национальный депозитарий вышел из капитала «санкционной биржи»

Национальный расчетный депозитарий (НРД) вышел из капитала Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ). Об этом РБК сообщил представитель НРД.

«С 14 февраля 2019 года НРД не является акционером СПВБ», — сказал он.

Ранее представители Альфа-банка и банка «Санкт-Петербург» рассказали РБК, что больше не являются акционерами СПБВ. В настоящее время биржа размещает в основном временно свободные средства бюджетов Петербурга и Ленобласти. Акции крупных компаний и банков не торгуются на СПБВ.

При этом источники сообщали РБК, что на ее базе может быть создана биржа для попавших под санкции компаний. В начале июля замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал, что официально о бирже объявят примерно через месяц.