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Apple $230 (+12,15%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,67%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,76%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
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Финансы ,  
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Национальный депозитарий вышел из капитала «санкционной биржи»

Национальный расчетный депозитарий (НРД) вышел из капитала Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ). Об этом РБК сообщил представитель НРД.

«С 14 февраля 2019 года НРД не является акционером СПВБ», — сказал он.

Финансы
Частные банки вышли из капитала «биржи для подсанкционных компаний»

Ранее представители Альфа-банка и банка «Санкт-Петербург» рассказали РБК, что больше не являются акционерами СПБВ. В настоящее время биржа размещает в основном временно свободные средства бюджетов Петербурга и Ленобласти. Акции крупных компаний и банков не торгуются на СПБВ.

При этом источники сообщали РБК, что на ее базе может быть создана биржа для попавших под санкции компаний. В начале июля замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал, что официально о бирже объявят примерно через месяц.

Теги: депозитарий
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Частные банки вышли из капитала «биржи для подсанкционных компаний»
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