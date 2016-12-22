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Путин призвал всех желающих сразу ввести все санкции против России
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Путин призвал всех желающих сразу ввести все санкции против России
Политика, 15:46
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Путин призвал всех желающих сразу ввести все санкции против России
Президент допустил, что, если бы все желающие ввели санкции против России «как можно быстрее», это позволило бы стране защищать свои интересы наиболее эффективными средствами
Владимир Путин (справа) (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин считает, что было бы хорошо, если бы все страны, желающие ввести санкции против России, сделали это «как можно быстрее». Об этом он заявил на международном форуме «Российская энергетическая неделя», трансляция которого идет на сайте «Россия 24».

«Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас», — сказал президент.

Путин увидел в политике США «типичную ошибку любой империи»
Политика

Путин также добавил, что санкции вредны. «Это вредит тем, кто это делает, мы это давно установили с вами, поэтому мы никогда не поддерживали и не будем поддерживать незаконные санкции, которые вводятся в обход Организации Объединенных Наций», — заметил глава государства.

В ходе выступления Путин подчеркнул, что политика санкций, проводимая США, подрывает доверие к доллару как к мировой резервной валюте, и это ошибочный путь. «Реально пилят сук, на котором сидят, это странно даже, удивительно», — заметил глава государства. По мнению президента, это типичная ошибка любой империи.

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Автор: Александра Федотова.
Теги: Владимир Путин , санкции
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