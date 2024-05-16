 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Война санкций ,  
0 

МВФ предупредил о рисках санкций против России

МВФ призвал Запад найти правовое обоснование перед конфискацией активов России
Сюжет
Война санкций
Страны Запада сами должны определять, как распорядиться замороженными активами России, но стоит убедиться, что глобальная финансовая система не пострадает, призвали в МВФ. Москва обещает долгие судебные тяжбы с инициаторами
Здание Международного валютного фонда
Здание Международного валютного фонда (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Конфискация Западом российских активов должна иметь достаточные правовые основания и не подрывать функционирование международной валютной системы. Об этом заявила на брифинге представитель МВФ Джули Козак.

«Наша позиция по вопросу о российских активах остается неизменной и заключается в том, что [ситуацию] должны определять соответствующие юрисдикции», — подчеркнула она (цитата по ТАСС).

МВФ «осознает риски для международной валютной системы, связанные с любыми подобными инициативами», и занимает нейтральную позицию, подчеркивал полгода назад глава миссии фонда на Украине Гэвин Грей.

Кадыров предложил «ответить залпами» на передачу активов России Украине
Политика
Рамзан Кадыров

После начала полномасштабного конфликта России и Украины страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них находятся в бельгийской Euroclear. Минфин России в 2022-м оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд.

В этом месяце страны ЕС достигли консенсуса о направлении более 90% с доходов от активов на военные нужды Украины. «Это значительная сумма, составляющая несколько миллиардов в год», — оценил немецкий канцлер Олаф Шольц. В Евросоюзе не исключают, что Киев получит первый транш из этих денег до конца 2024 года.

Москва критически реагирует на интерес Запада к заблокированным активам. «Пытаются ставить вопрос об экспроприации наших активов, нашей собственности. Это посягательство на нашу собственность, это незаконные действия. Мы будем преследовать в юридическом поле всех тех, кто имеет отношение к таким решениям, к принятию решений и к их имплементации», — обещал представитель президента Дмитрий Песков. Он предупредил о судебных тяжбах на десятилетия против инициаторов таких решений.

Полиция начала изымать неправильно припаркованные самокаты

Зеленский заявил об угрозе потерять Харьков

Речь Путина во время визита в Пекин. Видео

Болгария потребует от «Газпрома» более €400 млн в качестве компенсации ущерба

Дюмин эмоционально попрощался с правительством Тульской области. Видео

Что пишут мировые СМИ о визите Владимира Путина в Китай

Сколько москвичи добираются от столицы до дач. Инфографика

ФСБ опубликовала видео с допросом подозреваемого в подготовке теракта в Крыму

Кремль опубликовал видеокадры неформального общения Путина и Си Цзиньпина

Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
МВФ российские активы конфискация

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
В МИДе заявили, что Запад взвешивает риски от изъятия российских активов
Политика
Продажи российских активов за рубежом выросли в 7 раз и превысили $1 млрд
Финансы
Блинкен подтвердил обсуждения с G7 по использованию российских активов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 98,9 (+0,07) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 90,92 (-0,33) Инвестиции, 16:38
Карпин вызвал в сборную вратаря, оставившего «Спартак» без финала Кубка Спорт, 20:51
Комитет Думы предложил отклонить проект об отсрочке для многодетных отцов Политика, 20:46
В Думе объяснили задержку с созданием ведомства по миграционной политике Политика, 20:36
Париж обвинил Азербайджан во вмешательстве в дела островов в Тихом океане Политика, 20:31
Медведев назвал поездку Зеленского в Харьков прощальным визитом Политика, 20:28
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:27
Австрия победила Финляндию на ЧМ по хоккею, забив на последней секунде Спорт, 20:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Киев доложил НАТО о «серьезной ситуации» на поле боя Политика, 19:59
«Спартак» объяснил выбор Станковича желанием вернуться на победный путь Спорт, 19:58
Акунин получил британскую премию Политика, 19:57
Эксперты изучили влияние спекулянтов на биткоин. Что показал анализ Крипто, 19:53
«Дочку» «Первого канала» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ-отношений Технологии и медиа, 19:52
Зеленский наложил вето на закон о родственниках в России Политика, 19:42
Головин вошел в топ-10 самых влиятельных футболистов чемпионата Франции Спорт, 19:39