МВФ предупредил о рисках санкций против России
Конфискация Западом российских активов должна иметь достаточные правовые основания и не подрывать функционирование международной валютной системы. Об этом заявила на брифинге представитель МВФ Джули Козак.
«Наша позиция по вопросу о российских активах остается неизменной и заключается в том, что [ситуацию] должны определять соответствующие юрисдикции», — подчеркнула она (цитата по ТАСС).
МВФ «осознает риски для международной валютной системы, связанные с любыми подобными инициативами», и занимает нейтральную позицию, подчеркивал полгода назад глава миссии фонда на Украине Гэвин Грей.
После начала полномасштабного конфликта России и Украины страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них находятся в бельгийской Euroclear. Минфин России в 2022-м оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд.
В этом месяце страны ЕС достигли консенсуса о направлении более 90% с доходов от активов на военные нужды Украины. «Это значительная сумма, составляющая несколько миллиардов в год», — оценил немецкий канцлер Олаф Шольц. В Евросоюзе не исключают, что Киев получит первый транш из этих денег до конца 2024 года.
Москва критически реагирует на интерес Запада к заблокированным активам. «Пытаются ставить вопрос об экспроприации наших активов, нашей собственности. Это посягательство на нашу собственность, это незаконные действия. Мы будем преследовать в юридическом поле всех тех, кто имеет отношение к таким решениям, к принятию решений и к их имплементации», — обещал представитель президента Дмитрий Песков. Он предупредил о судебных тяжбах на десятилетия против инициаторов таких решений.
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