МВФ предупредил о рисках санкций против России

Страны Запада сами должны определять, как распорядиться замороженными активами России, но стоит убедиться, что глобальная финансовая система не пострадает, призвали в МВФ. Москва обещает долгие судебные тяжбы с инициаторами

Здание Международного валютного фонда (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Конфискация Западом российских активов должна иметь достаточные правовые основания и не подрывать функционирование международной валютной системы. Об этом заявила на брифинге представитель МВФ Джули Козак.

«Наша позиция по вопросу о российских активах остается неизменной и заключается в том, что [ситуацию] должны определять соответствующие юрисдикции», — подчеркнула она (цитата по ТАСС).

МВФ «осознает риски для международной валютной системы, связанные с любыми подобными инициативами», и занимает нейтральную позицию, подчеркивал полгода назад глава миссии фонда на Украине Гэвин Грей.

После начала полномасштабного конфликта России и Украины страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них находятся в бельгийской Euroclear. Минфин России в 2022-м оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд.

В этом месяце страны ЕС достигли консенсуса о направлении более 90% с доходов от активов на военные нужды Украины. «Это значительная сумма, составляющая несколько миллиардов в год», — оценил немецкий канцлер Олаф Шольц. В Евросоюзе не исключают, что Киев получит первый транш из этих денег до конца 2024 года.

Москва критически реагирует на интерес Запада к заблокированным активам. «Пытаются ставить вопрос об экспроприации наших активов, нашей собственности. Это посягательство на нашу собственность, это незаконные действия. Мы будем преследовать в юридическом поле всех тех, кто имеет отношение к таким решениям, к принятию решений и к их имплементации», — обещал представитель президента Дмитрий Песков. Он предупредил о судебных тяжбах на десятилетия против инициаторов таких решений.