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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров предложил «ответить залпами» на передачу активов России Украине

Кадыров предложил ответить Эстонии точечным ракетным ударом за изъятие активов
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Ракетные удары смогут переубедить Эстонию, чей парламент накануне одобрил закон о передаче российских активов Киеву, считает Кадыров. В Таллине поясняли, что восстановление Украины не должно целиком лечь на плечи Киева и Запада
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

На принятие парламентом Эстонии закона, разрешающего передавать замороженные российские активы Украине, следует ответить точечным ракетным ударом по центру принятию таких решений. К такому ответу призвал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«И я говорю буквально. Не стоит на все это смотреть стиснув зубы, терпеливо или великодушно. <...> Однозначно нужно ответить залпами по ключевым точкам, чтобы в следующий раз у них даже желания думать о подобных выпадах в сторону России не было. Уверен, результативные прилеты нескольких условных «Кинжалов» быстро приведут в чувства наиболее «горячие» эстонские головы», — предположил он в телеграм-канале.

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Закон, о котором идет речь, эстонский парламент одобрил накануне, 15 мая. Он разрешает использовать активы людей и предприятий, «способствовавших противоправной деятельности России» и потому попавших под санкции. Деньги будут переданы в качестве «предоплаты ущерба», факт нанесения ущерба владельцем имущества должен быть доказан.

«Возмещение нанесенного [Россией] в ходе военных действий ущерба не должно лечь на плечи Украины и ее союзников. За причиненный ущерб отвечает Россия, которая и должна понести эту ответственность», — пояснил глава конституционной комиссии Хендрик Йоханнес Террас.

Всего на Западе были заблокированы государственные активы на примерно €260 млрд. Свыше половины содержатся на счетах европейского депозитария Euroclear. В Евросоюзе договорились использовать около 90% прибыли от этой суммы для помощи ВСУ. Остальные 10% направят на восстановление Украины.

Ежегодно Украина сможет получать около €3 млрд. Минюст Украины указывал, что эта сумма — «почти ничто» в контексте потребностей армии.

Власти России выступают резко против европейских инициатив и требуют вернуть средства. Конфискация станет «фактически прямым воровством», и Россия задействует все судебные механизмы, обещал Кремль.

Как рассуждал представитель президента Дмитрий Песков, передача средств нанесет вред самой Европе. «Если они нарушат это один раз, то получат моментальную реакцию инвесторов, нанесут урон своему реноме, которое зарабатывали много десятилетий. Попросту говоря, будут рубить сук, на котором сидят», — уверен он.

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Рамзан Кадыров Чечня Эстония конфискация российские активы
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года

Недвижимость

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