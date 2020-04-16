Глава МЭР оценил общую стоимость мер по борьбе с кризисом в ₽2 трлн

Объясняя выбор суммы, Решетников отметил, что были предложения не привязываться к МРОТ, а назначать выплаты пропорционально фонду оплаты труда.

«Но в этом случае мы бы скорее поддержали зарплату управленцев, чем зарплату младшего персонала, которого большинство. Поэтому мы и сделали такую привязку к численности занятых», — пояснил министр, отметив, что работники должны будут получать не МРОТ, а свою обычную зарплату.

«Гранты — это, по сути, софинансирование затрат компании на выплаты сотрудникам со стороны государства. Но своему сотруднику (работнику) компания будет платить в соответствии с Трудовым кодексом, как сейчас и предусмотрено. При этом выплата будет действовать на два месяца: по итогам апреля — в мае, и по итогам мая выплаты будут в июне», — уточнил Решетников.

Министр отметил, что во второй пакет включены также меры поддержки регионов. 15 апреля Путин указал на необходимость дополнительной финансовой помощи регионам, чьи доходы в условиях пандемии COVID-19 просели.



«А ведь на регионы, на региональный уровень, где разворачивается большая работа по поддержке экономики и граждан, приходится большая нагрузка, и у субъектов Федерации должны быть для этого необходимые ресурсы. Поэтому предлагаю дополнительно направить 200 млрд руб. на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов», — сказал Путин.

На заседании правительства в четверг премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину ускорить подготовку соответствующих актов, чтобы эти средства как можно быстрее поступили в регионы.

Из чего складываются 2 трлн руб.

Президент 14 апреля сообщил, что правительство направило на минимизацию последствий пандемии 1,2% ВВП, или около 1,3–1,4 трлн руб. Из них 500 млрд руб. будет приходиться на гарантии Минфина по кредитам юрлиц (эти деньги правительству придется выплатить, только если компания допустит дефолт по такому кредиту), остальные примерно 900 млрд руб. — выпадающие доходы бюджета и внебюджетных фондов из-за налоговых отсрочек и снижения ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса (285 млрд руб. будут частично профинансированы за счет трансфертов из федерального бюджета) плюс прямые бюджетные расходы, в основном на социальную поддержку.

Дополнительные меры, объявленные президентом 15 апреля, состоят главным образом из субсидий для компаний малого и среднего бизнеса в пострадавших секторах экономики на сохранение занятости (из расчета 12,1 тыс. руб. на каждого работника), госсубсидий по льготным кредитам крупному бизнесу на пополнение оборотного капитала (в размере 6 п.п. ставки по кредиту), дополнительных дотаций регионам и помощи авиакомпаниям.

Помощь регионам составит 200 млрд руб., поддержка авиакомпаний — 23 млрд руб., сообщил Путин. Оценки стоимости остальных мер президент не назвал, но субсидии для пострадавшего малого и среднего бизнеса составят не более 50 млрд руб. (из расчета 2 млн работников, включая непродовольственный ретейл, который собираются включить в перечень пострадавших отраслей, и выплат в течение двух месяцев). Субсидирование ставки по кредитам системообразующим компаниям на пополнение оборотного капитала составит 18–24 млрд руб. в том случае, если объем таких кредитов составит 300–400 млрд руб. Таким образом, прямые расходы на последние меры могут быть оценены в сумму около 300 млрд руб. РБК направил запросы в Минэкономразвития и Минфин с просьбой предоставить разбивку их стоимости.

Сюда не входят дополнительные гарантии Минфина на половину кредитов системообразующим компаниям (150–200 млрд руб.) и гарантии ВЭБ.РФ на 75% банковских кредитов компаниям на выплату зарплаты. ЦБ зарезервировал 150 млрд руб. на зарплатные кредиты, отсюда ВЭБ может прогарантировать 113 млрд руб.

С учетом гарантий стоимость мер, объявленных 15 апреля, превысит 600 млрд руб., а общая стоимость антикризисной поддержки к настоящему времени действительно превысит 2 трлн руб. (1,8% ВВП).