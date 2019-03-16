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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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СМИ сообщили о переносе саммита США и Китая по торговой сделке на июнь
Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться в июне, так как стороны могут не успеть выйти на договоренности к апрелю. Изначально переговоры были запланированы на конец марта
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / AP)

Подписание торгового соглашения между США и Китаем может быть отложено до июня, так как сторонам потребуется больше времени для согласования всех его положений. Об этом сообщают источники газеты South China Morning Post. По их словам, маловероятно, что переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина пройдут в апреле, так как стороны к этому времени не успеют выйти на окончательные договоренности.

Официальные представители обеих стран активизировали контакты и обсуждают текст торгового соглашения, однако источник газеты утверждает, что в администрации Трампа возникли разногласия по поводу торговой сделки с Китаем.

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В феврале Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином для заключения торговой сделки, предполагалось, что она состоится на вилле президента в Мар-а-Лаго во Флориде. Переговоры должны были пройти в конце марта, сообщала газета The Wall Street Journal. Вашингтон был готов отменить большинство ограничений, наложенных на китайские товары еще с середины прошлого года, а Пекин предлагал снизить тарифы на сельхозпродукцию, товары химической и автомобильной промышленности из США, введенные в ответ на действия американских властей.

Позднее изданию стало известно, что Китай не захотел
участвовать в саммите по торговой сделке без заключения предварительных договоренностей. В середине марта глава Министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что переговоры Трампа и Си Цзиньпина по торговому соглашению откладываются на более поздний срок, не уточнив дату встречи двух лидеров.
Автор: Григорий Дубов
Теги: Китай, торговая война, переговоры, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, пошлины, тарифы
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