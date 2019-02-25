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Трамп анонсировал саммит с Си Цзинпином для заключения торговой сделки

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с председателя КНР Си Цзиньпина на своей вилле во Флориде для заключения торговой сделки. Об этом американский лидер сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Предполагая, что обе стороны будут продвигаться дальше (в переговорах), мы будем планировать саммит президента Си и меня в Мар-а-Лаго, чтобы заключить соглашение. Очень хороший уикенд для США и Китая!», — написал американский президент. При этом сроки встречи с лидером КНР он не обозначил.

Кроме того, американский лидер заявил о решении отсрочить повышение пошлин на китайские товары, которое должно было вступить в силу 1 марта. Свое решение он объяснил прогрессом в переговорах с Китаем.

3 февраля газета South China Mourning Post со ссылкой на источник писала, что Дональд Трамп может провести встречу с Си Цзиньпином во вьетнамском Дананге 27–28 февраля.

Издание сообщало, что лидеры Китая и США на предстоящих переговорах намерены продолжить разрешение торгового спора между двумя странами.

В сентябре прошлого года Трамп объявил о введении торговых пошлин против Китая на $200 млрд с тарифной ставкой в размере 10%. Китай в ответ обложил пошлинами в размере от 5 до 10% импорт из США на сумму $60 млрд.

Торговое представительство США пришло к выводу, что Китай участвует в недобросовестной политике по отношению к Соединенным Штатам в области технологий и интеллектуальной собственности, отметил президент. По мнению ведомства, Китай принуждает американские компании передавать технологии китайским коллегам, что представляет «угрозу долгосрочному здоровью и процветанию экономики Соединенных Штатов».

В конце августа прошлого года вступили в действие американские пошлины на китайские товары на сумму $16 млрд с тарифной ставкой в 25%. При этом Китай пошел на аналогичные меры против США.

Теги: Китай, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
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