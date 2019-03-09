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WSJ узнала о новых препятствиях для торговой сделки США и Китая
На этот раз они связаны с неудачным саммитом Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, который завершился уходом президента США. Пекин, готовящийся к саммиту с Трампом, где может быть заключена сделка, захотел гарантий, узнала WSJ
Си Цзиньпин (крайний слева) и Дональд Трамп (крайний справа) (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Заключение торговой сделки между США и Китаем сталкивается с новым препятствием. Китайские официальные лица не соглашаются принять участие в саммите лидеров двух стран, пока обе стороны не заключат твердую договоренность насчет готовящейся сделки. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с позицией Пекина.

Около недели назад, как сообщалось ранее, стороны почти договорились о заключении торговой сделки. Но китайская сторона озадачилась после неудачной встречи президента Трампа во Вьетнаме с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, объясняют собеседники.

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Решение Трампа прервать переговоры и покинуть их вызвало у Пекина обеспокоенность по поводу того, что на президента Китая Си Цзиньпина могут оказать давление требованиями «соглашайтесь или уходите», рассказали источники. Оба лидера могут встретиться на саммите в США позднее в марте, знают они. В результате Китай хочет, чтобы саммит был скорее церемонией подписания сделки, нежели заключительной переговорной сессией, которая может сорваться, объясняют источники.

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Посол США в Китае Терри Бранстад в беседе с The Wall Street Journal в пятницу предположил, что американским чиновникам нужна некоторая свобода действий для дополнительных переговоров. Американская сторона нацелена на то, чтобы «соглашение было в значительной степени разработано, и, возможно, оба лидера добавили несколько последних штрихов или окончательных решений», сказал он.

Над саммитом Трампа и Си Цзиньпина нависла история переговоров конца 1990-х годов о вступлении Пекина во Всемирную торговую организацию (ВТО), пишет газета. В 1999 году премьер-министр Китая Чжу Жунцзи отправился в Вашингтон для окончательных переговоров по соглашению о вступлении в ВТО и вернулся с пустыми руками после того, как президент Билл Клинтон посчитал, что с политической точки зрения не настало время для заключения сделки, приводит издание слова бывших советников Клинтона. Дома Жунцзи столкнулся с волной критики за срыв переговоров.  

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Издание отмечает, что Си Цзиньпин планирует поехать в Европу 22 марта, и официальные лица США в течение последних трех недель призывают Пекин огранивать поездку китайского лидера в поместье Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы там завершить торговую сделку. Первоначально обе стороны думали о саммите 27 марта, однако теперь в Белом доме заявляют, что он может сдвинуться на начало апреля.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Китай, торговая война, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
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Трамп анонсировал саммит с Си Цзиньпином для заключения торговой сделки
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