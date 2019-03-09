WSJ узнала о новых препятствиях для торговой сделки США и Китая

На этот раз они связаны с неудачным саммитом Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, который завершился уходом президента США. Пекин, готовящийся к саммиту с Трампом, где может быть заключена сделка, захотел гарантий, узнала WSJ

Си Цзиньпин (крайний слева) и Дональд Трамп (крайний справа) (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Заключение торговой сделки между США и Китаем сталкивается с новым препятствием. Китайские официальные лица не соглашаются принять участие в саммите лидеров двух стран, пока обе стороны не заключат твердую договоренность насчет готовящейся сделки. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с позицией Пекина.

Около недели назад, как сообщалось ранее, стороны почти договорились о заключении торговой сделки. Но китайская сторона озадачилась после неудачной встречи президента Трампа во Вьетнаме с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, объясняют собеседники.

Решение Трампа прервать переговоры и покинуть их вызвало у Пекина обеспокоенность по поводу того, что на президента Китая Си Цзиньпина могут оказать давление требованиями «соглашайтесь или уходите», рассказали источники. Оба лидера могут встретиться на саммите в США позднее в марте, знают они. В результате Китай хочет, чтобы саммит был скорее церемонией подписания сделки, нежели заключительной переговорной сессией, которая может сорваться, объясняют источники.